El Rey Felipe VI llega a la inauguración de Faro Santander entre aplausos y vítores

Ciudadanos aguardan la llegada del Rey a la inauguración de Faro Sanander - EUROPA PRESS

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha protagonizado este lunes el momento álgido de la llegada de autoridades a la inauguración del centro de arte Faro Santander, en la antigua sede central del Banco Santander del Paseo Pereda, donde ha sido recibido entre vítores y aplausos por los centenares de vecinos y turistas nacionales e internacionales que se han concentrado a las puertas del histórico edificio para verle.

Desde más de una hora antes de la inauguración, prevista para las 12.00, los ciudadanos ya esperaban tanto en el Paseo Pereda como en la calle Ataúlfo Argenta, contenidos por un dispositivo policial que ha acordonado con vallas la fachada principal de Faro Santander y con efectivos la trasera. En ambas calles se ha mantenido el tráfico de vehículos en todo momento.

Por un lado, los vecinos han valorado positivamente poder presenciar este evento desde tan cerca: "Si hubiera sido el presidente del Gobierno, hubieran montado un cordón de un kilómetro cuadrado", ha opinado al respecto uno de ellos, Antonio de la Maza.

Por su parte, turistas como la alemana Greta Weber y su marido se han visto sorprendidos por este acontecimiento, cuyos detalles han buscado en ChatGPT.

Una vez ha llegado Felipe VI, Weber se ha quedado con detalles como la altura del monarca o el coche alemán en el que iba, un Audi.

Antes que Rey han llegado autoridades como la alcaldesa, Gema Igual, que ha accedido junto a su equipo a pie desde la calle Marcelino Sanz de Sautuola (antigua calle del Martillo); o la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, quien ha acudido en coche oficial por el paseo Pereda.

La reacción del público con ambas ha sido de murmullo, al explicarse unos a otros ante quienes estaban. Las dos han llegado pronto y han esperado en el interior del edificio hasta que el momento de recibir al Rey, a quien han saludado debajo del Arco.

Una vez todos estaban dentro del edificio, los curiosos han podido seguir su recorrido, escaleras arriba, gracias a la cristalera de la nueva estructura instalada en el centro cultural.

Para conocer lo que esconde en su interior, vecinos como De la Maza esperarán unos días "a que pase el barullo" y turistas como Weber lo harán mañana mismo, para aprovechar la novedad de la oferta cultural de la ciudad.