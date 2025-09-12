La Rider Cantabria Infinita que se celebrará en Camargo espera llegar al máximo de 500 participantes

CAMARGO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha presentado este viernes una nueva edición de la Rider Cantabria Infinita, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en el Parque de Cros, en Maliaño, y se que encuentra a punto de colgar el cartel de completo al máximo de 500 participantes que puede acoger.

Así, el recinto acogerá, desde el viernes 19 de septiembre, la exposición de las últimas novedades de los concesionarios de motos, además de stands con productos típicos de Cantabria, sorteos de regalos y actividades para los más pequeños, como talleres e hinchables. La jornada concluirá a las 20.00 horas con el concierto del grupo Lost in Covers.

El sábado 20 será el momento de disfrutar de la experiencia de la Rider, con una ruta no competitiva que permitirá a los participantes recorrer enclaves emblemáticos de la región, como la Playa del Camello, la Península de la Magdalena o el Parque de Cabárceno, con paradas en lugares singulares y degustaciones gastronómicas.

En paralelo, el Parque de Cros seguirá ofreciendo actividades para el público general y, ya a las 19.00 horas, tendrá lugar una espectáculo de acrobacias. La jornada se cerrará a las 21.00 horas con el concierto de la banda Rock Covers.

El alcalde, Diego Movellán, junto a sus organizadores, Óscar Castanedo y Tamara Rivero, ha dado a conocer el programa de actividades de este "gran evento moto-turístico no competitivo" que atrae a centenares de amantes de las motos.

Los participantes apuntados hasta el momento proceden de distintas localidades de Cantabria y también de puntos de España tan diversos como Mallorca, Canarias, Madrid y Valladolid, entre otros. La asistencia de moteros que llegan desde Francia confirma la "proyección nacional e internacional" de una cita que "ejerce de efecto llamada para miles de aficionados" al mundo del motor, ha destacado el regidor.

En la presentación de las actividades previstas para el fin de semana del 19 y 20 de septiembre, en la que también han participado la concejala de Dinamización Cultural, Laura Ara, y el coordinador del área, Juan Ramírez, el alcalde ha sostenido que esta iniciativa "encaja perfectamente" con el modelo turístico por el que apuesta el Ayuntamiento. "Camargo quiere abrirse un hueco entre las nuevas tendencias y convertirse en el destino inesperado de Cantabria", ha manifestado el regidor, que ha destacado el municipio como lugar en el que "se pueden vivir otras experiencias, a otro ritmo y sin aglomeraciones".

En su opinión, la Rider es un "claro ejemplo de este enfoque", gracias a que propone un turismo activo, no masificado, "que pone en valor nuestros recursos culturales, naturales y deportivos y nos conecta con el entorno", con un evento además dedicado a todos los públicos. En la misma línea, se ha referido a la Rider como "un gran escaparate" que muestra Camargo como "el destino turístico global que es Cantabria", pero que tiene "identidad propia".