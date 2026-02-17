Los ríos de Cantabria vuelven a nivel verde, sin riesgo meteorológico

Archivo - Río Saja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ríos Saja, Pas, Miera y Asón, que esta mañana se encontraban en vigilancia (nivel amarillo) por inundación en algunos tramos a su paso por los municipios de Ruente, Selaya, Piélagos, Miera, Entrambasaguas y Beranga, han vuelto a nivel verde, sin riesgo meteorológico, según datos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Concretamente, estaban en observación el Saja, a su paso por el puente de Ruente; el Pas entre Pisueña (Selaya) y Carandia (Piélagos); el Miera, entre el municipio del mismo nombre y la localidad de Puente Agüero (Entrambasaguas) y ya a su paso por el municipio de Beranga.

En todos los casos, tanto los caudales como los niveles se encontraban dentro de la normalidad, y en la mayoría, la tendencia era de mantenimiento o descendente, salvo en Saja a su paso por Ruente y en el Miera a la altura de Beranga, donde estaba, y continúa, en crecimiento.