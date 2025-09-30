Roba 1.500 kilos de cobre de la empresa en la que trabaja durante su horario laboral

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha procedido a investigar a un vecino de Santander de 53 años como presunto autor del hurto de 1.500 kilogramos de cobre de la empresa en la que trabaja, en Reocín, durante su horario laboral.

El 18 de septiembre, la Guardia Civil de Torrelavega supo que en una empresa ubicada en un polígono industrial de Reocín habían sustraído tonelada y media de cobre, valorada en 15.000 euros.

El material robado era utilizado como materia prima para la fabricación de componentes de alta conductividad y otros elementos metálicos, principalmente de cobre.

Los agentes pudieron averiguar que un trabajador de la misma empresa, en horario laboral, presuntamente había sustraído el citado material utilizando una grúa. Lo escondía en un contenedor que trasladaba al exterior de la empresa para luego meterlo en su vehículo particular, y regresaba al lugar de trabajo "con total normalidad", ha informado la Guardia Civil.

El hombre actuó de esta forma varias veces y el material sustraído alcanzó la tonelada y media de cobre, pendiente de recuperar.

La investigación de la Guardia Civil permitió identificar al presunto autor de los hechos, que fue localizado e investigado el 23 de septiembre, en dependencias del Puesto de Torrelavega.