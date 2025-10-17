Roba bolsos y carteras en Valdecilla y Medicina durante sus permisos en el Centro de Inserción José Hierro

Utilizó las tarjetas bancarias de sus víctimas en establecimientos de la ciudad, en los que realizó cargos por un total de más de 500 euros

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un hombre que aprovechaba los permisos autorizados por el Centro de Inserción Social José Hierro, donde estaba interno, para robar bolsos y carteras en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria.

Además, el sujeto, que estaba interno en el penal de El Dueso cuando fue identificado, consiguió utilizar las tarjetas bancarias de sus víctimas en establecimientos de la ciudad, en los que realizó cargos por un total de más de 500 euros.

La investigación comenzó a raíz de las denuncias interpuestas entre febrero y mayo en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria por víctimas de hurtos al descuido ocurridos en distintas dependencias de Valdecilla y en una ocasión, en la Facultad de Medicina.

Los investigadores comprobaron que el "modus operandi" de estos hechos, era similar: el autor accedía a las habitaciones de pacientes o a los despachos de profesionales del centro y aprovechaba un momento de distracción o la ausencia de los ocupantes para sustraer bolsos o carteras.

Además, consiguió utilizar las tarjetas bancarias de sus víctimas en diversos establecimientos de la ciudad, en los que realizó pequeños cargos en cada uso, en ningún caso por encima de los 40 euros. El montante total de los cargos asciende a 510 euros.

La Policía identificó al individuo que presuntamente habría participado en los hechos denunciados y supo que los había cometido mientras se encontraba disfrutando los permisos que le habían autorizado en el Centro de Inserción Social José Hierro de Santander.

Tras ser identificado, los agentes comprobaron que el hombre estaba interno en el Centro Penitenciario El Dueso, en Santoña, donde había reingresado nuevamente a finales de mayo, es decir, en días posteriores a cometer el último delito denunciado, el día 13 de ese mes.

El 7 de octubre, los investigadores se trasladaron El Dueso, donde informaron al investigado de los delitos que se le atribuían, cinco de hurto y estafa, lo que se puso en conocimiento de la autoridad judicial.