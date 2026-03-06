La rotonda de Sniace se cortará al tráfico este lunes de 10 a 20 horas por las obras de Adif

Mapa - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha informado que, con motivo de las obras de la vía auxiliar que está ejecutando Adif en el entorno de la rotonda de Sniace, el lunes 9 de marzo se procederá a un corte puntual en la Avenida Antonio Bartolomé Suárez, en el tramo comprendido entre glorietas, entre las 10.00 y las 20.00 horas, aproximadamente.

Todos los desvíos estarán convenientemente señalizados sobre el terreno para facilitar la circulación y minimizar las afecciones, ha indicado el Consistorio.

Durante ese tiempo en el que estará cortado el tráfico, Adif procederá a la descarga de maquinaria pesada, con montaje/desmontaje de grúa.