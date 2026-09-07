Rubens y Frida conviven con la última tecnología en Faro Santander, un espacio con arraigo y abierto al mundo

'Autorretrato Con Mono' , De Frida Kalho, En Faro Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Artistas como El Greco, Tiziano, Rubens, Diego Velázquez, Frida Kahlo, Diego Rivera, María Blanchard, Juan Uslé o Leonora Carrington se unen desde este lunes en los 3.000 metros cuadrados de exposición con los cuenta Faro Santander --ubicado en el histórico edificio Pereda, antigua sede del banco-- y donde sus obras conviven con la última tecnología, en un centro que se presenta como un nuevo espacio con fuerte arraigo al territorio pero abierto al mundo.

A partir de este martes el público podrá ver en la capital cántabra obras como 'Sansón y el león' (1628) del pintor flamenco y que se expone por primera vez enfrentando a 'Materia ocre sobre tela virgen' (1969) de Antoni Tàpies, y que conviven en la misma sala con la última adquisición de la Colección Banco Santander, un María Blanchard.

O también podrán contemplar los dos cuadros favoritos de Natasha Gelman hechos por Frida; u otros tantos trabajos que Carrigton realizó durante su estancia de cuatro meses en un sanatorio de Santander y que se muestran por primera vez juntos.

Todo ello en un único edificio en el que arte, cultura y tecnología se funden con el objetivo de que todas las audiencias --locales, nacionales e internacionales--, de diferentes las edades y con distintas experiencias --tanto expertos como los que se asoman por primera vez a un museo-- encuentren en él una experiencia que les haga repetir.

Durante la mañana de este lunes la inauguración oficial de Faro Santander ha creado una gran expectación en la cuidad, que ha continuado por la tarde, cuando numerosos paseantes se han detenido frente a las ventanas del emblemático edificio con la curiosidad de ver su interior.

Dentro estaba un nutrido grupo de periodistas que en ese momento se encontraban en la visita guiada que responsables del centro les han ofrecido por las salas expositivas, tras el acto inaugural de esta mañana presidido por el Rey Felipe VI.

Al igual que los ciudadanos, la prensa también estaba expectante por ver las exposiciones: una muestra de las 'Obras Maestras de la Colección Banco Santander', 'México Moderno Gelman Santander' y una exposición de Leonora Carrington.

Pero antes de pasar a ver las grandes e icónicas obras que alberga este edificio, rediseñado por el arquitecto David Chipperfield, la bienvenida la da el espacio 'Marisma' dedicado a los artistas de Cantabria, que tiene como fin compañarles y dar visibilidad a sus procesos creativos.

A continuación, está 'Cubo', una experiencia inmersiva donde el visitante podrá vivir y sentir la historia compartida del edificio y de Santander, que pasa por el descubrimiento de las pinturas de Altamira, la llegada del tren a la ciudad, la explosión del barco Machichaco, la Guerra Civil o el incendio de 1941, entre otros eventos.

El cubo está compuesto por 360 metros cuadrados de luces led y en él se están desarrollando numerosas colaboraciones con tecnólogos, universidades e institutos de investigación.

Ya en la parte expositiva, 'Autorretrato con mono' (1938) y 'Diego en mi pensamiento' (1943) presiden las dos alas de la segunda planta, que, contrapuestos para mostrar la evolución de la obra y el pensamiento de la pintora, dan acceso a la muestra 'México Moderno Gelman Santander' que reúne 93 de las 161 obras prestadas a la Fundación Banco Santander y que forman parte de la colección que Jacques y Natasha Gelman reunieron en cinco décadas y que se podrá ver en Santander hasta el 10 de enero.

En ella se pueden contemplar 15 obras de Frida y 9 óleos de Diego Rivera, como 'Vendedora de alcatraces', además, de otros autores como María Izquierdo, Rufino Tamayo, Clemente Orozco, David Alfaro Siquerios, Gunther Gerzso o Francisco Toledo. Una muestra plural que también recoge fotografías y que recrea la búsqueda de la creación de una identidad mexicana propia influenciada por la vanguardia europea.

Ya en la tercera planta, junto al espacio 'Llamita' para público infantil y familias', está la exposición dedicada a la Leonora Carrington en 'Atelier', que cuenta la historia de la artista durante su estancia en el sanatorio del doctor Morales en Santander, donde se trató sus problema mentales agravados durante la II Guerra Mundial en Francia.

Una muestra para leer en detalle y que va más allá de lo lógico, donde el tarot y el mundo oculto son los protagonistas para hacer salir el mundo interior de la pintora.

Y una planta más, la cuarta, alberga 'Obras Maestras de la Colección Banco Santander', presidida por el gran lienzo de Rubens. Esta exposición, resultado de 160 años de coleccionasmo de la entidad bancaria, tendrá una presencia permanente y dinámica en la programación del centro.

Por último, la visita concluye en la terraza del edificio, que ofrece una panorámica de la ciudad y de la bahía, con un estilo moderno donde las flores y plantas son parte de las protagonistas.

"Un privilegio" ha reconocido sentir alguno de los periodistas que han tenido la ocasión de recorrer este nuevo centro que contará con actividades tanto dentro como fuera del edificio, con programas especiales, talleres familiares o actividades destinadas para los vecinos de su alrededor más próximo, en su ánimo de sentar raices en el territorio

CONTENIDO Y CONTINENTE

Antes de la visita guiada a los medios, el director de la Fundación Banco Santander, Borja Baselga, y el director de Faro Santander, Daniel Vega, han comparecido en rueda de prensa en la que han agradecido el trabajo de todas las personas implicadas en este proyecto, bajo el liderazgo de Ana Patricia Botín.

Baselga, que ha destacado que con Faro se quiere reflejar el modelo de transformación del banco, ha puesto en valor su ubicación "privilegiada" dentro de la ciudad, así como que formará parte de "un triángulo virtuoso" que se completará cuando esté finalizado el Centro Asociado Reina Sofía con el Archivo Lafuente.

Asimismo, ha valorado el contenido "extraordinario" de este nuevo centro cultural en la capital cántabra y el conteniente, en referencia al edificio y al "apasionante" diseño de David Chipperfield.

En esta línea ha hablado también Vega, que ha ensalzado el trabajo del arquitecto que ha sido capaz de dotar a la insfraestructura de una diversidad de espacios y tamaños "muy distintos" unidos por un carácter "humano y cálido"

También ha resaltado la intervención en el arco, que permite la comunicación horizontal de los dos inmuebles que lo componen y, con ello, también el trasiego de los visitantes. Además, ha hecho hincapié en que refleja la unión del último ensanche de la ciudad y la bahía.

Además de detallar los compromiso de Faro como la accesibilidad a la cultura, la diversidad y su dimensión participativa, ha afirmado que el día "importante" para este centro es este martes, cuando se abra las puertas al público.

Por último, y cuestionado por la llegada a Santander de parte de la Colección Gelman, Vega ha explicado que la Fundación Banco Santander tiene su gestión en régimen de préstamo y que todas las obras se irán viendo tanto en la capital cántabra como en otros lugares, como este año será en el Museo Nacional de Noruega, en Oslo, donde habrá una exposición dedicada a Frida Kalho.