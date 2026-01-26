Ruido Interno estrena el sábado en el Palacio 'A simple vista', una obra para "recrearse en las pequeñas cosas"

Ruido Interno estrena el sábado en el Palacio 'A simple vista' - RUIDO INTERNO

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acoge el sábado 31 de enero el estreno de 'A simple vista', la última producción de la compañía cántabra Ruido Interno, una obra dirigida al público familiar y que invita al espectador a "recrearse en las pequeñas cosas".

Como es habitual en la compañía, la puesta en escena combina tecnología y narración teatral para crear un universo visual en lo que lo imperceptible cobra protagonismo para plantear preguntas sobre qué significa "realmente" ver, además de proyecciones que funcionan como un elemento vivo que dialoga con los actores y las acciones en tiempo real.

La cita será a las 17.00 horas en la Sala Pereda, aunque previamente escolares cántabros podrán verla el viernes 30 dentro del programa didáctico que está desarrollando el Palacio y a través del cual les acerca las artes escénicas con un total de 15 funciones.

Así lo han presentado este lunes en rueda de prensa la responsable de producción y programación del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra; el director del espectáculo, Juan Carlos Fernández Izquierdo, y la actriz protagonista, Gloria Aia.

Según han explicado, 'A simple vista' es una propuesta "innovadora" de teatro visual que invita a mirar "más allá" de lo evidente para descubrir emociones ocultas, sentimientos escondidos y realidades que están ante los ojos, aunque no se vean a simple vista.

La obra, para un público a partir de los cinco años, nace de una reflexión sobre la importancia que los sentidos tienen para los seres humanos, en especial la vista, "tan necesaria para orientarse, leer, reconocer rostros o disfrutar del entorno".

Para ello, el montaje, dirigido por Fernández Izquierdo, transforma la escena en un laboratorio perceptivo donde la tecnología audiovisual y los objetos actúan como "una extensión de la mirada", un territorio donde ver implica "atravesar diferentes capas para descubrir una nueva forma de mirar, escuchar y percibir".

"Vivimos rodeados de maravillas que, por desidia o falta de atención, a menudo pasamos por alto y esta obra se plantea como un homenaje a la curiosidad, a la ciencia y al arte de observar con otros ojos aquello que parece invisible", ha explicado.

Por su parte, Gloria Aia y Cristian Hidalgo son los actores que encarnan a Elo y Noé, los protagonistas de este viaje sensorial que descubren el mundo como si fuera un enigma "fascinante".

De este modo, lo que no se ve cobra "cuerpo, forma y movimiento" para estimular una nueva mirada mediante un diálogo entre lo analógico y lo digital.

"Las proyecciones distorsionan, amplifican y reescriben lo que ocurre en escena, para generar una experiencia sensorial que va más allá de la narración tradicional", ha añadido Fernández.

Por otra parte, Ibarra ha destacado la inclusión de espectáculos familiares dentro de la programación del Palacio de Festivales, que responde a una "clara" apuesta por una cultura "accesible y de calidad" capaz de "acompañar" a la ciudadanía desde edades tempranas.

Con ello, ha detallado que se pretende fomentar el hábito cultural en familia y contribuir a la creación de nuevos públicos "fundamentales para el futuro" de las artes escénicas.

Además, la responsable de la programación del Palacio ha resaltado que así se refuerza su papel como espacio de encuentro intergeneracional, donde conviven distintas "miradas y sensibilidades" y donde la cultura "se concibe como una herramienta de aprendizaje, disfrute y reflexión compartida", ha dicho.

RUIDO INTERNO

Ruido Interno es un proyecto cultural nacido en el año 2012 para desarrollar su labor en el campo de la gestión, realización, producción y fomento de actividades escénicas y audiovisuales. Actualmente, la compañía tiene en escena seis espectáculos teatrales a los que ahora se suma 'A simple vista'.

En los últimos años, ha diversificado su actividad y ha incorporado distintos proyectos en torno a las artes escénicas, los festivales y los espectáculos de luz.

Entre ellos, el festival 'Hágase la luz' que se desarrolla en Santander y que lleva cinco ediciones en las que se han presentado propuestas artísticas locales e internacionales basadas en el uso de la luz y las nuevas tecnologías.

Además, la compañía firmó el trabajo audiovisual que ambientó la 'Navidad bajo el Mar' del Centro Botín y el video mapping con el que la Autoridad Portuaria celebró en agosto su 40 aniversario como espacio expositivo del Palacete del Embarcadero, así como los audiovisuales del estand con el que Cantabria ha participado en FITUR la semana pasada.