Ruiloba consigue elaborar el queso fresco más grande del mundo

Feria de la Leche de Ruiloba - GOBIERNO DE CANTABRIA

RUILOBA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ruiloba ha conseguido elaborar este domingo el queso fresco más grande del mundo para el que se han utilizado 600 litros de leche en el marco de la novena edición de la Feria de la Leche, donde los asistentes han degustado esta elaboración que ha tomado como referencia la marca del récord Guiness.

Este intento ha sido el gran reclamo de un evento que este año ha sido diferente por no tener presencia de ganado debido a las restricciones sanitarias por la dermatosis nodular.

Al mismo ha acudido la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, quien ha destacado el "éxito" de esta cita que se ha consolidado en el calendario agroalimentario regional.

Susinos, que ha recorrido el recinto ferial, ha señalado que la feria "ha sabido mantener su esencia" con una programación alternativa "participativa y de gran calidad".

La jornada ha contado con talleres y actividades para familias y niños y el concurso de ollas ferroviarias, que ha duplicado su participación hasta las 27.

En la feria han estado presentes el alcalde, Julio Pinna; miembros de la Corporación municipal; regidores de municipios próximos, y los organizadores del evento, Carolina Entrecalanes e Ivón Entrecanales, de Granja Cudaña.