La sala que acogerá la Colección Norte en La Lechera llevará el nombre de Javier López Marcano

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe a la Unión Vecinal de Torrelavega. - GOBIERNO

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sala principal que acogerá la Colección Norte en el futuro centro cultural La Lechera de Torrelavega llevará el nombre de Francisco Javier López Marcano, en homenaje al fallecido exalcalde del municipio y exconsejero de Cultura y Turismo de Cantabria.

Lo ha anunciado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, quien ha hecho suya la propuesta que este jueves le ha trasladado la Unión Vecinal de Torrelavega durante una reunión en la sede del Gobierno y al que han asistido, en representación de este colectivo, Inmaculada Domínguez, Montse Pérez y Manuel Ortiz.

La jefa del Ejecutivo ha valorado y atendido una iniciativa que, según ha explicado, viene a reconocer la "relevante trayectoria" de López Marcano en el ámbito cultural de Torrelavega y de Cantabria.

Entre otras aportaciones como consejero, ha destacado que fue "el principal promotor y el primero que creyó en la Colección Norte" del Gobierno de Cantabria, que dentro de "muy poco" podrá visitarse en un espacio con su nombre.

Además, ha subrayado su contribución a la reconversión de La Lechera -conjunto declarado Bien de Interés Cultural- en un centro dedicado a la cultura y el arte, y en un "valioso activo" tanto para la ciudad como para la comunidad autónoma.

Para la presidenta del PP, se trata de un "reconocimiento, testimonio de gratitud y unidad" de la sociedad de Torrelavega en torno al legado que el político del PRC ha dejado en la cultura de Cantabria y de Torrelavega.

Según Buruaga, se trata de una propuesta "sincera y sentida", que nace de sus vecinos y se construye "de abajo a arriba" y a la que ha dado su "total apoyo" porque, en su opinión, este tipo de gestos "nos hablan de valores, unen y dignifican a todos".

Por todo ello, la jefa del Ejecutivo ha aceptado una propuesta que previamente fue respaldada por unanimidad por todas las asociaciones vecinales de Torrelavega.

Al término de la reunión, los representantes de la Unión Vecinal han agradecido la receptividad de Buruaga y se han mostrado emocionados al contar con su apoyo, informa el Gobierno en un comunicado.