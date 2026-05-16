Archivo - La Sala Argenta recibe el jueves al violonchelista Narek Hakhnazaryan y la Wiener Kammerorchester - PFC - Archivo

SANTANDER 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria recibe este jueves, 21 de mayo, a la Wiener Kammerorchester con un virtuoso violonchelista bajo su dirección, Narek Hakhnazarya, primer premio y medalla de oro en el XIV Concurso Internacional Chaikovski.

Este evento de música clasica tendrá lugar a las 19.30 horas y se dividirá en dos partes, una de 35 minutos y otra de 40, y un descanso, ha informado el PFC.

Apadrinado por el legendario Mstislav Rostropóvich desde los 14 años, Hakhnazaryan obtuvo su Artist Diploma en el New England Conservatory de Boston con Lawrence Lesser y su máster en el Conservatorio Estatal de Moscú con Alexey Seleznyov.

En 2024 fundó y asumió el cargo de director artístico y director titular de la Orquesta Artsakh.

En Santander, ofrecerá un programa dividido en dos partes. La primera abarcará 'Divertimento en Re mayor KV 136' I.Allegro, II.Andante, III.Presto P.I., de Mozart; y Variaciones sobre un tema Rococó, de Chaikovski.

Y en la segunda interpretará 'Serenata para cuerda' I.Moderato, II.Tempo di Valse, III.Scherzo: Vivace, IV. Larghetto, V. Finale: Allegro vivace, de A. Dvorák.