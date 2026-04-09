La Sala Mauro Muriedas acoge la exposición colectiva 'Construyendo imágenes', de la nueva asociación fotográfica AFICREA

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Mauro Muriedas de Torrelevaga inaugurará este viernes 10, a las 10.30 horas, la exposición colectiva 'Construyendo imágenes', de la nueva asociación fotográfica AFICREA, que ofrece más de una treintena de obras que tienen como nexo en común a José Luis Hidalgo y su poema 'Flores bajo los muertos'.

Una muestra que ha presentado este jueves en rueda de prensa la concejala de Cultura, Esther Vélez, que ha explicado que se trata de la primera exposición de AFICREA, creada recientemente en Torrelavega en torno al Centro Nacional de Fotografía, y que reúne más de una treintena de obras de trece fotógrafos: Ángela Rodríguez Rubio, Enrique Gutiérrez Aragón, Feliciano López, Francisco Javier Asensio, Mar Pajarón, Marina Serrano, Meritxell Miguel, Nuria López, Paco Peral, Pepe Terán, Rafa Díez, Ricardo Corpas y Teresa Gutiérrez.

Según ha explicado Vélez, la exposición gira en torno al poema 'Flores bajo los muertos', de José Luis Hidalgo, una figura clave en la memoria cultural de la ciudad.

"Esta propuesta ofrece trece miradas, trece lenguajes y trece interpretaciones diferentes de un mismo texto poético, demostrando el potencial de la fotografía como herramienta de creación y reflexión", ha señalado.

De este modo, 'Construyendo imágenes' se configura como un espacio creativo "en el que no se pretende fijar un único significado, sino abrir múltiples interpretaciones desde la libertad expresiva", ha explicado la concejala.

Vélez también ha subrayado la importancia del nacimiento de AFICREA como nuevo agente cultural en la ciudad. "Es muy positivo que surjan iniciativas como ésta, que fortalecen el tejido cultural de Torrelavega y generan espacios de creación, participación y difusión artística".

La exposición podrá visitarse hasta el 3 de mayo con entrada libre y gratuita. El acto de inauguración contará con intérprete de lengua de signos española.