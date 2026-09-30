La Sala Mauro Muriedas estrena el viernes la exposición 'Paisajes del alma' para recordar a Enrique Ruiz de Villa

Presentación de la exposición 'Paisajes del alma' dedicada a Enrique Ruiz de Villa - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala Mauro Muriedas acogerá a partir de este viernes, 2 de octubre, la exposición 'Paisajes del alma', dedicada a la obra pictórica de Enrique Ruiz de Villa. La muestra se inaugurará a las 19.00 horas y propone acercarse a la figura y la sensibilidad del artista a través de sus pinturas de paisajes.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado este miércoles una exposición que adquiere un significado especial tras el reciente fallecimiento de Ruiz de Villa, el pasado 24 de septiembre, por lo que ha trasladando el cariño y las condolencias del Ayuntamiento a su familia y amigos.

Vélez ha explicado que la muestra quiere poner el acento, "en aquello que permanece: su obra". En este sentido, ha destacado que sus pinturas permiten seguir acercándose a la personalidad artística de Enrique Ruiz de Villa y a su particular manera de interpretar aquello que le rodeaba.

La exposición reúne sus pinturas de paisajes, una temática que permite conocer especialmente bien al autor, según Vélez. "El paisaje es una magnífica manera de acercarnos a su sensibilidad como artista", ha afirmado.

Ha explicado que en sus cuadros aparecen lugares, horizontes, luces y espacios que reflejan una determinada forma de observar. "Pintar un paisaje no consiste solamente en reproducir lo que tenemos delante: consiste también en elegir qué queremos mirar, qué queremos destacar y qué queremos transmitir", ha señalado. Para Vélez, eso es precisamente lo que podrá descubrir el visitante en 'Paisajes del alma', "la mirada de Enrique sobre el paisaje".

La responsable de Cultura ha destacado también la importancia de que Torrelavega pueda acoger esta muestra y ha reivindicado el papel de los creadores vinculados a la ciudad y a su trayectoria cultural y artística.

"Enrique forma parte de esa memoria cultural" y "cuando ya no podemos disfrutar de su presencia entre nosotros, tenemos la oportunidad de seguir encontrándonos con él a través de sus cuadros".

MANTENER VIVA SU OBRA

En este sentido, Vélez ha agradecido especialmente a la familia de Enrique Ruiz de Villa su generosidad para hacer posible que estas obras puedan ser contempladas y compartidas con vecinos y visitantes.

Asimismo, ha invitado a los torrelaveguenses a acercarse a la Sala Mauro Muriedas, recorrer la exposición con tranquilidad y detenerse ante los cuadros. "Esta exposición no es solamente una muestra de paisajes. Es también una forma de conservar una mirada, una sensibilidad y una parte de Enrique entre nosotros", ha afirmado.

La concejal ha incidido en el papel que la cultura puede desempeñar para preservar el legado de los creadores. "Una de las mejores formas de reconocer a nuestros artistas es permitir que su obra siga viva, que siga siendo contemplada y que siga generando emociones y conversaciones", ha señalado. Y ha resumido el sentido de la exposición con una última frase: "Que sus paisajes sigan hablando".