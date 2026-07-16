Se salda sin heridos un accidente entre un camión y un vehículo en la A-8 - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Santander han tenido que actuar esta tarde en un accidente entre un camión y un vehículo en la A-8, que se ha saldado sin heridos.

Fuentes de los bomberos de Santander han informado a Europa Press que, por la lluvia, al camión se le ha ido el remolque y ha impactado con el turismo.

Además, en la red social X, han subrayado que el 112 ha solicitado su intervención para realizar el control del derrame de gasoil del depósito del camión y las desconexiones de baterías.

Y que han asistido agentes de la Guardia Civil, el 061 y mantenimiento de carreteras.