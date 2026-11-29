Imagen del suceso. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado ileso tras sufrir una salida de vía esta noche en la carretera CA-142, que une El Astillero y Selaya, a la altura del municipio cántabro de Villaescusa.

Según ha informado el 112 Cantabria a través de su cuenta de X, los bomberos del Gobierno regional han acudido al lugar para asegurar el vehículo y la zona del accidente.

El servicio de emergencias también ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, personal sanitario del 061 y servicios de mantenimiento de carreteras.