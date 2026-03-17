Salud avisa que si se cumplen todas las semanas de huelga médica "nos acercaremos a daños de la pandemia"

Archivo - Concentración de médicos de Atención Primaria ante la sede del Gobierno de Cantabria.- Archivo - JUAN MANUEL SERRANO ARCE-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha advertido que si se cumplen todas las semanas de huelga que proponen los médicos -cinco de febrero a junio-, cuyo impacto asistencial ya está siendo "terrible", "nos acercaremos a daños de la pandemia (del Covid)".

Asimismo, ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "ejerza de ministra y que se siente a negociar, que es su obligación" porque es "la responsable" de la huelga médica, que "está haciendo un daño muy importante al Sistema Nacional de Salud".

Así lo ha trasladado el titular de Salud a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que prevé que el impacto asistencial de la huelga médica de esta semana sea "similar" al de la última semana de huelga que se llevó a cabo en febrero.

En concreto, Pascual calcula que se van a perder más de 20.000 consultas en Atención Primaria, casi 10.000 consultas en atención hospitalaria y entre 700 y 900 intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, ha lamentado que "estamos 10 días por encima" de lo que tendrían que ir las listas de espera.

El consejero ha apuntado que "no es una huelga contra el Servicio Cántabro de Salud ni contra el Gobierno de Cantabria" sino "contra el Ministerio de Sanidad, concretamente contra la ministra", quien, a su juicio, "está mostrando una incapacidad de negociar".

"Cuando uno quiere negociar tiene que estar dispuesto a acceder en algo. Si no está dispuesto a acceder en nada, es imposible negociar y esto de lo que estamos hablando es una postura inflexible del Ministerio, que hace que sea imposible la negociación", ha valorado.

En este punto, Pascual ha censurado las declaraciones de la ministra de Sanidad sobre que en la huelga hay "motivaciones políticas". Para el consejero, García "está perdiendo el norte" y "se muestra sobrepasada por el tema".

En cuanto al seguimiento de la huelga, el consejero ha indicado que está siendo "muy similar" al anterior (que se llevó a cabo en febrero) y se sitúan en torno al 21%.

En este punto, ha aclarado que las cifras sobre el seguimiento que ofrece la Consejería están basadas en la plantilla, que es lo que "la ley nos obliga", a diferencia del Sindicato Médico, al que le sale una cifra "mucho más alta" porque "descuenta" a otros profesionales como los que están de servicios mínimos o de guardia.

Precisamente, el Sindicato Médico sitúa el seguimiento de la huelga médica de este martes similar a la de la jornada de este lunes: 60% en Atención Primaria y 65% en el Hospital Valdecilla.

La huelga médica estatal tiene el objetivo de mostrar su rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo.

Está convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para los días 16-20 de febrero, 16-20 de marzo, 27-30 de abril, 18-22 de mayo, 15-19 de junio de 2026.

Pascual ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para presentar las novedades del proyecto 'Cohorte Cantabria', en el IDIVAL.