Salud cifra en un 21,3% el seguimiento de la huelga de médicos en Cantabria

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SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento en el primer día de la semana de huelga de médicos convocada a nivel nacional ha sido del 21,25% en Cantabria en el turno de mañana, y ha caído al 8,04% en el de tarde, según datos de la Consejería de Salud.

Así, la cifra aportada por este departamento va en la línea con la del seguimiento que tuvo en Cantabria la anterior semana de huelga convocada en toda España contra del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, que rondó el 20% de lunes a viernes.

En concreto, al terminar la semana de paro --que fue la del 16 al 20 de febrero-- la cifra media de seguimiento de los cinco días que ofreció la consejería fue del 22,24%.

Mientras, el Sindicato Médico de Cantabria ha estimado en un 60 por ciento el seguimiento de la huelga este lunes en la región en Atención Primaria y en un 65% en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.