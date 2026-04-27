Salud cifra el seguimiento de la huelga médica en un 19,66% por la mañana y un 6,67 por la tarde frente al 60-70% del SM

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SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha cifrado el seguimiento de la primera jornada de huelga médica de esta semana en un 19,66% por la mañana y un 6,67 por la tarde, mientras que el Sindicato Médico de Cantabria lo ha calculado entre un 60 y un 70 por ciento.

Se trata de la tercera semana de paros en lo que va de año para reclamar un Estatuto Marco propio para este colectivo profesional.

La formación convocante en la región ha precisado esta mañana que esa incidencia coincide con la registrada en los hospitales de Valdecilla y Sierrallana, mientras que está siendo "algo menor" en el de Laredo pero "algo mayor" en Atención Primaria.

Además, discrepa de las cifras ofrecidas por la administración, que "son exactamente las mismas que las del mes pasado", cuando se desarrolló la segunda semana de huelga.

En este sentido, el Sindicato Médico ha explicado a Europa Press que los facultativos que hicieron guardia este pasado sábado y domingo están de descanso, pese a lo cual la Consejería de Salud -asegura- "les cuentan como que no están haciendo la huelga", así como también ocurre con los que están de permiso o baja laboral.

Pero el sindicato tiene sus propios cálculos, que sitúan el seguimiento de la huelga este lunes en Cantabria entre el 60 y el 70% de los médicos que pueden secundar el paro.

"Estamos satisfechos porque a pesar del desgaste que llevamos ya con más de un mes de huelga acumulada, los médicos facultativos siguen parando como al principio. Se sigue parando igual y, a pesar del desgaste emocional, no hay un desgaste en las cifras de la gente que está de huelga", ha valorado la organización.