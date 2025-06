Salud espera resolver el contrato con Diavida antes de agosto y lo sustituirá por uno de emergencia

Sobre la libre elección de hospital, Pascual no teme que se vaya a elegir mayoritariamente Valdecilla

SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, espera que el contrato del servicio de transporte sanitario programado de Cantabria con la empresa Diavida esté resuelto este verano, "antes de agosto, lo antes posible", y lo sustituirá por uno "de emergencia".

Así lo ha señalado el consejero este viernes a preguntas de la prensa después de que la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga anunciara este jueves en el Debate del Estado de la Región la rescisión del contrato con Diavida por mutuo acuerdo.

Pascual ha indicado que, una vez rescindida la relación contractual con Diavida, se realizará "un contrato rápido de emergencia". Así, el Ejecutivo autonómico hará "un sondeo de mercado con tres o cuatro prestatarias que puedan estar interesadas" y, una vez analizadas sus condiciones, tomará la decisión.

En cuanto al presupuesto, ha señalado que "como mínimo volveremos al precio de base y, a partir de ahí, si hubiera que aumentar porque hay que garantizar el transporte, lo haríamos".

"Hemos aprendido de todos los problemas que ha generado la empresa y es lo que plantearemos a las empresas, que no tiene que volver a suceder y, a partir de ahí, veremos las condiciones que adjudicamos al contrato", ha apuntado.

Tras el informe del Consejo de Estado, que señalaba que los "incumplimientos" laborales y en el transporte sanitario de Diavida "no eran motivo suficiente" para rescisión del contrato, criterio que el consejero no comparte, desde el departamento de Salud decidieron no quedarse "parados" y "en un proceso de 48 horas" negociaron con Divida una rescisión de mutuo acuerdo, ha explicado Pascual.

Según ha detallado, ya se ha iniciado la primera resolución de inicio de expediente y espera "ir muy rápido" para materializar este mutuo acuerdo y "poder solucionar un problema que nos preocupa a todos" porque "la mayoría" de los pacientes de Cantabria que se ven afectados por los retrasos "tampoco están de acuerdo con el Consejo de Estado".

LIBRE ELECCIÓN DE LOS HOSPITALES

Por otro lado, cuestionado sobre la libre elección de hospital de que se pondrá en marcha en 2026, también anunciada por Buruaga en el Debate del Estado de la Región, el titular de Salud ha aclarado que este solo afecta a la sanidad pública.

El consejero ha indicado que no teme que se elija preferentemente a Valdecilla y haya una sobrecarga de atención en este hospital. De hecho, ha señalado que en las experiencias pilotos que están haciendo desde el Gobierno regional "la gente no elige mayoritariamente Valdecilla".

Según ha apuntado "hay mucha gente que tiene que venir a Valdecilla por necesidad, porque es el único hospital que hace determinadas cosas", si bien "para cosas que no son de la complejidad que hace Valdecilla, pues curiosamente la gente prefiere proximidad, prefiere cercanía".

"Nosotros consideramos que la libre elección es un derecho, un derecho que viene recogido en la Ley de Ordenación Sanitaria, que tiene ya 22 años", ha defendido.

Pascual ha hecho estas declaraciones tras la firma del 'Pacto para el desarrollo profesional de la enfermería y la sostenibilidad de la sanidad cántabra'.