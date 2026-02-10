Salvamento Marítimo prestó auxilio a 250 personas en Cantabria en 2025, un 20% más

Archivo - Salvamento Marítimo - ALBERTO ESPADA - Archivo

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Santander (CCS)coordinó el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 250 personas, lo que supone un 20% más que el año anterior, en las 135 actuaciones marítimas atendidas.

También se atendieron ocho actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino, ha informado este martes el Centro, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante.

En 2025, se vieron implicados en incidentes marítimos en aguas cántabras 67 embarcaciones de recreo, un buque mercante y 17 pesqueros. Desde el CCS Santander se controlaron 3.288 buques en las entradas y salidas de puerto.

En toda España, Salvamento Marítimo coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 41.387 personas (una media de 113 al día) en las 7.347 actuaciones marítimas atendidas en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento española a lo largo de 2025.

Además, ha coordinado la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y ha rescatado a 13.952 personas (un 42% menos respecto al año anterior).

El año pasado se vieron implicados en incidentes marítimos un total de 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros.

Por otra parte, el número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, asciende a 154.353.

Además, 154.030 buques han sido controlados en las entradas y salidas en los puertos en los que Salvamento Marítimo realiza esta labor.

Finalmente, Salvamento Marítimo ha vigilado con sus aviones y satélites más de 226 millones de kilómetros cuadrados de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional. También se atendieron 394 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.