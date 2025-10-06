Salvamento Marítimo realizó 118 intervenciones en Cantabria hasta septiembre

Casares visita el buque SAR Gavia y destaca la labor "fundamental" de este servicio

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Salvamento Marítimo, dependiente de la Dirección de Marina Mercante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha realizado un total de 118 intervenciones en Cantabria en los nueve primeros meses del año, hasta septiembre.

La mitad de ellas han sido para la protección de personas, tal y como ha subrayado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en una visita que ha realizado esta mañana al buque SAR Gavia de Salvamento Marítimo acompañado del jefe del Centro de Coordinación de Santander, Germán Erostabe; y el capitán marítimo, César Díez.

Casares ha destacado la labor "fundamental" de Salvamento Marítimo que, como ha señalado, se encarga de proteger la vida de las personas en situación de riesgo en el mar, de la asistencia a embarcaciones en peligro y del control del tráfico marítimo, así como -aunque es menos conocido- de la lucha contra la contaminación marina.

Así, el delegado del Gobierno ha querido con su visita "destacar el extraordinario trabajo que hacen en el día a día y, sobre todo, poner en valor los servicios públicos que nos atienden, especialmente en el mar".

Ha detallado la actividad desarrollada por este servicio durante los primeros nueve meses de este año, con la realización de esas 118 intervenciones, y ha recordado que el Centro de Coordinación de Santander cuenta con una embarcación de intervención rápida, el buque María de Maeztu, un helicóptero de rescate Helimer en el aeropuerto Seve Ballesteros y 38 trabajadores entre personal de tierra y tripulación, lo que ha calificado como "una dotación muy sólida para hacer frente a las emergencias".

El buque SAR Gavia que ha visitado Casares este lunes es uno de los dos remolcadores con los que cuenta de Salvamento para atender la Cornisa Cantábrica. Se trata de un buque que puede alcanzar una velocidad máxima de 13 nudos, su autonomía a velocidad de crucero es de 6.000 millas náuticas y cuenta con una tripulación de 10 personas más dos pasajeros. Su construcción supuso una inversión de 12,6 millones de euros.