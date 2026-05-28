San Felices de Buelna roza los 36 grados este jueves

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SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

San Felices de Buelna ha registrado este jueves 35,8 grados centígrados, según datos actualizados a las 15.00 horas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y consultados por Europa Press.

Se trata de la máxima temperatura alcanzada en Cantabria en lo que va de jornada, seguida de los 35,7ºC registrados en Ramales de la Victoria, 34,1ºC en Villacarriedo, 34ºC en Bárcena Mayor (Los Tojos) y 33,2ºC en Polientes (Valderredible).

Y es que la comunidad autónoma permanece hasta las 20.00 horas en alerta amarilla (peligro bajo) por altas temperaturas en el litoral, Liébana, el centro y el valle de Villaverde.

No obstante, las máximas de Cantabria no entran en el ranking nacional de este jueves, que lidera Roquetes (Estación de Tortosa, Tarragona), con 37,3ºC.