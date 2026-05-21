San Felices de Buelna, Villacarriedo y Ramales superan los 30 grados este jueves

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SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha superado este jueves los 30 grados centígrados de temperatura, al alcanzar los 30,5ºC en San Felices de Buelna, 30,2ºC en Villacarriedo y 30ºC en Ramales de la Victoria.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recogidos por Europa Press y actualizados a las 12.00 y 13.00 horas, también forman parte de esta tabla de temperaturas máximas autonómica Bárcena Mayor (Los Tojos), con 29,2ºC; y Cubillo de Ebro (Valderredible), con 27,6ºC.

No obstante, ningún punto de la región ha logrado colarse en el ranking de las temperaturas más altas del país, que lidera Olivenza (Badajoz), con 33,8ºC; seguido del aeropuerto de Badajoz, con 33,5ºC; y el aeropuerto de Sevilla, con 33,5ºC.