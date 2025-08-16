San Roque pasa la noche por encima de los 28 grados y San Vicente registra la tercera mayor racha de España, 58 km/h

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

San Roque de Riomiera ha pasado la noche por encima de los 28 grados centígrados después de que ayer la mayoría de los termómetros en Cantabria superara los 40ºC. Mientras, San Vicente de la Barquera ha registrado la tercera mayor racha de viento del país, con 58 kilómetros por hora pasada la medianoche.

En el caso de las temperaturas, San Roque ha marcado 28,6ºC a las 00.10 horas, lo que la sitúa como la localidad cántabra donde más calor ha hecho esta noche, a casi 6 grados de la máxima nacional registrada en Cáceres (34,3ºC), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Tras ella, donde más han subido los mercurios en la región ha sido en Tresviso donde han alcanzado los 28,1ºC a las 4.40 horas. Continúan la lista Treto (Bárcena de Cicero) con 25,9ºC , Polientes (Valderredible) con 25,8ºC y San Felices de Buelna con 25,6ºC.

Y en el litoral las temperaturas han pasado de los 20ºC como en el caso del aeropuerto Seve Ballesteros (23,6ºC), Santander (22,2ºC) y San Vicente (22,1ºC).

Es en esta última localidad donde también se ha dado la tercera mayor racha de viento de España al alcanzar los 58 km/h a las 00.20 horas, solo superada por las que se han dado en Tarifa y Barbate, ambas en Cádiz, con 62 y 58 km/h.

Para este sábado, la Aemet ha decretado los avisos naranja (riego importante) en la Cantabria del Ebro y amarillo (riesgo) en Liébana por altas temperaturas que podrían llegar a los 37 y 34 grados, respectivamente.