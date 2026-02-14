San Roque, con una precipitación de 101,4 mm, donde más ha llovido este sábado en España

Archivo - Dos personas con paraguas.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Oriana' por Cantabria ha dejado esta tarde una precipitación acumulada de 101,4 litros por metro cuadrado en San Roque de Riomiera, lo que convierte a esta localidad cántabra en el lugar donde más ha llovido en España este sábado, según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así, lidera el ranking de los diez puntos españoles donde más agua ha caído y muy cerca de duplicar el segundo registro, que lo ha alcanzado Abadiño (Vizcaya), con 66,6 mm. Y en esta lista también figuran Ramales de la Victoria, en quinto lugar, con una acumulación de lluvia de 58,6 mm, y Los Tojos (Bárcena Mayor), séptimo, con 52 mm.

A nivel regional, destacan igualmente los valores que se han dado en Fuente Dé (Camaleño) con 43,2 mm y San Felices de Buelna con 40,2 mm.

Además de agua, 'Oriana' ha dejado en la comunidad rachas de viento de 121 kilómetros por hora, como la registrada en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa --la quinta mayor de España--, y de más de 100, como es el caso de San Roque (116), Coriscao (111), Alto Campoo (111) y San Vicente de la Barquera (100).

Por otra parte, Cabaña Verónica continúa liderando a estas horas la mínima nacional que ha bajado esta tarde a los -9,8 grados centígrados. Otros lugares de la región que han contado durante la jornada con temperaturas bajo cero han sido Camaleño (-3,1ºC) y Reinosa (-0,7ºC).

La AEMET activó para este viernes y sábado en Cantabria diversos avisos por fenómenos meteorológicos adversos. En concreto, por oleaje, nieve, viento y lluvia, todos sin vigencia a esta hora.

Debido al temporal, el 112 recibió hasta las 7.00 horas un total de 115 llamadas relacionadas con el temporal y gestionó 99 incidencias provocadas por viento, 8 por lluvias y 8 por nevadas.

También los bomberos del Ayuntamiento de Santander intervinieron este viernes en 14 incidencias relacionadas con la mala climatología en la ciudad y en otros municipios, como en Santa Cruz de Bezana.

Asimismo, el Gobierno de Cantabria ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil de Cantabria (INUNCANT) para el seguimiento de las cuencas, con especial vigilancia del río Asón.