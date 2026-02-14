Archivo - San Roque registra la mayor precipitación de España, 73,8 mm, y el viento deja rachas de más de 120 km/h.-ARCHIVO - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La localidad cántabra de San Roque de Riomiera ha registrado en lo que va de jornada la mayor precipitación acumulada de España: 73,8 litros por metro cuadrado, mientras que el viento ha dejado rachas de más de 120 kilómetros por hora, según datos actualizados a las 13.00 horas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

San Roque encabeza el ranking de los diez lugares donde más ha llovido en el país, en la que también figuran otros puntos de la geografía cántabra como Los Tojos (Bárcena Mayor), que con 50,6 mm, se sitúa en segundo lugar. Le sigue en tercera posición Ramales de la Victoria donde han caído 47,2 mm, y ya como cuarto aparece Fuente Dé con una precipitación acumulada de 41,4 mm.

Por otra parte, Cabaña Verónica (en la vertiente cántabra del Parque Nacional Picos de Europa) sigue figurando en la lista de las mayores rachas de viento, en concreto en la sexta posición al registrar 121 kilómetros por hora esta madrugada. A nivel regional, otros lugares han superado durante la noche los 100 km/h como es el caso de San Roque (116), Coriscao (111) y San Vicente de la Barquera (100).

Además, Cabaña Verónica ha marcado a las 12.50 horas la temperatura más baja del país al caer el mercurio de los termómetros a los -9,3 grados centígrados.

El mal tiempo continua en Cantabria por el paso de la borrasca 'Oriana', donde se mantiene activo hasta las 15.00 horas el aviso naranja (peligro importante) por costeros, por viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), arreciando ocasionalmente a 75 a 88km/h (fuerza 9) y mar combinada del noroeste de 5 a 7 m, ocasionalmente de 7 a 8 m. A partir de esa hora, el nivel descenderá a amarillo, que se mantendrá hasta las 20.00 horas.

Asimismo, hasta las 18.00 horas la Cantabria del Ebro está en alerta amarilla (peligro bajo) por rachas de viento de hasta 80 km/h.

El resto de avisos que la AEMET había decretado en la comunidad --nieve, lluvia y viento a excepción del sur-- ya han concluido.

El 112 ha recibido hasta las 7.00 horas un total de 115 llamadas relacionadas con el temporal y gestionado 99 incidencias provocadas por viento, 8 por lluvias y 8 por nevadas.