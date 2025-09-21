San Vicente registra la octava mayor racha de viento en España, 70 km/h, y Cabaña Verónica la temperatura más baja, -2ºC

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Vicente de la Barquera ha registrado la octava mayor racha de viento que se ha dado este domingo en España, a 70 kilómetros por hora; mientras que Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha marcado la temperatura más baja del país en lo que va de día, con -2 grados centígrados.

En cuanto al viento, en San Vicente ha llegado a soplar a las 16.50 horas a 70 km/h, solo 16 menos que la mayor racha de España que ha marcado La Serreta, en Huesca, con 86 km/h, según datos actualizados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

A nivel regional han destacado también las rachas alcanzadas en Torrelavega (66), Tresviso (66) y el aeropuerto Seve Ballesteros (61).

Además, Cantabria igualmente se ha colado en esta jornada en la lista de los diez puntos españoles donde el viento ha soplado a más velocidad. Y es que Coriscao, también en Picos de Europa, es el cuarto punto donde más veloz ha ido, a 46 km/h, sobre las 17.00 horas.

Y respecto a la temperatura, Cabaña Verónica, con -2ºC registrados a las 18.10 horas, lidera el ránkig de los lugares donde más ha bajado el mercurio de los termómetros. Asimismo, Coriscao y Alto Campoo también figuran en el quinto y octavo puesto de esta lista, con 2,2 y 2,5 grados, respectivamente.