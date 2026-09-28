La sanidad cántabra se prepara para una huelga indefinida de médicos "muy difícil" de afrontar

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SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sanidad de Cantabria intentará, "en la medida de lo posible", "replanificar y reorganizar" para afrontar la huelga nacional indefinida de médicos a partir del 28 de octubre contra el proyecto de ley de Estatuto Marco, una convocatoria y que, según la Consejería, va a ser "muy difícil" de afrontar y puede tener consecuencias "desastrosas".

"Estamos diseñando a ver qué podemos hacer porque va a depender de la intensidad y sobre todo de la duración de la huelga", ha señalado este lunes, a preguntas de los medios de comunicación, el consejero de Salud, César Pascual (PP), que ha vuelto a advertir del impacto y de las consecuencias "desastrosas" que puede tener esta convocatoria.

Y es que, según ha advertido, "hay mucha diferencia" entre una huelga semanal, como las que desarrollaron en diciembre de 2025 y de febrero a junio de este año, a una indefinida "que no te va a dar margen de reajustarte y, por tanto, nos tendremos que ir adaptando a eso".

Pascual ha vuelto a recordar que, fruto de esas seis semanas de huelga, Cantabria "arrastra" 169.000 actos asistenciales (consultas, cirugías, pruebas...) que se perdieron, que han impactado en las listas de espera y que hay que recuperar, algo que aún no se ha podido hacer durante el verano al ser un periodo en que muchos profesionales están de vacaciones.

A ese "lastre" que ya está ahí, ahora habrá que sumar el que generará a partir de octubre la huelga indefinida convocada y también el impacto asistencial de las infecciones respiratorias.

NEGOCIACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA

Cuestionado sobre las posibilidades de recuperar la actividad extraordinaria de tarde para reducir las listas de espera, el consejero ha señalado que "hay una parte recuperada" y se está "en negociación" para recuperarla entera.

"No puedo decir más porque es una negociación en la que no estoy directamente implicado", ha aseverado Pascual en declaraciones a los periodistas realizadas este lunes tras presentar el proyecto 'Estrategia Valdecilla 2030'.