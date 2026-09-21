Sanidad confirma que el Plan de Modernización de Sierrallana incluye una unidad con 330 camas

Archivo - Hospital Sierrallana - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, César Pascual, ha confirmado en una respuesta al parlamentario socialista Raúl Pesquera, que el Hospital de Sierrallana va a contar con una nueva unidad de 300 a 350 camas. Su construcción responderá a la adaptación que experimentará el centro hospitalario en las próximas décadas.

Esta actuación se incluyen en el Plan de Modernización de Sierrallana, cuya primera fase se adjudicará antes de que acabe la legislatura, ha dicho Pascual.

Según ha explicado, ya se ha hecho "un planteamiento evaluando diferentes áreas" y se ha concretado una propuesta sobre cómo tiene que ser el futuro Hospital de Sierrallana, que va a atender a un área con un 26% de la población mayor de 64 años y un 35% de más de 74 años.

Además, tendrá que ser un centro médico que debe consolidarse como "un hospital de área en red", con Valdecilla, con una mayor capacidad resolutoria, mas cirugía ambulatoria y hospitalización de día o más telemedicina.

Pascual ha afirmado que en la actualidad las habitaciones no reúnen buenas "condiciones de habitabilidad". Las nuevas serían individuales, algunas con posibilidad de transformarse en dobles, y además contarán con camas para acompañantes.

El consejero no ha precisado el lugar exacto de ubicación de esta nueva unidad, aunque sí ha dicho que se está estudiando con los ayuntamientos propietarios de los terrenos.

Además, el titular de Sanidad ha avanzado que en las siguientes fases, una vez haya concluido la primera, se contempla para el conjunto "una reforma sustancial del edificio existente y la estimación técnica inicial del presupuesto de ejecución material sería de 49 millones sin IVA".

Pascual ya anunció en mayo la remodelación del Hospital de Día de Sierrallana con un coste 776 millones.