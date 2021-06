Sanidad cree que no existe "ninguna urgencia" para vacunar al sector conservero

El consejero dice que Cantabria adelantará la vacuna a estudiantes erasmus solo si así lo marca la estrategia nacional

SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez (PSOE), ha manifestado que no existe "ninguna urgencia epidemiológica" para tener que vacunar contra el coronavirus de forma "urgente e inmediata" al sector transformador de la conserva y la semiconserva de pesca.

No obstante, ha indicado que la Administración ya se ha puesto en contacto con la Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescados de Cantabria (Consesa) y con empresas del sector no integradas en esta organización para acometer el proceso de vacunación.

Pero en él, ha advertido, "el plazo lo marca la exposición al virus y el riesgo epidemiológico asociado a su actividad laboral", que para el consejero no se acerca "ni de lejos" al asociado otros integrantes del sector pesquero que ya han sido vacunados, como los pescadores o las personas que trabajan en los barcos, que tienen "mucho mas difícil" respetar las medidas de seguridad, que en el caso del sector transformador "sí s pueden implementar", ha defendido.

Así ha respondido Rodríguez este lunes en el Pleno del Parlamento a preguntas del PP sobre el cumplimiento del acuerdo aprobado en la Cámara el 3 de mayo a petición del Grupo Popular, que exigía la vacunación de los trabajadores de todo el sector pesquero de la región: pescadores, rederas, empleados de las cofradías de pescadores y trabajadores del sector transformador, quedando pendientes únicamente estos últimos.

Así, preguntado por si ese acuerdo se va a terminar de cumplir, el consejero ha indicado que "en Cantabria no va a quedar nadie sin vacunar a no ser que esa persona no quiera ser vacunada".

Además, ha apuntado que es "absolutamente incierto" que se haya vacunado al resto del sector "en contra" de su voluntad, como ha dicho el 'popular' Iñigo Fernández. Al respecto, ha recordado que la iniciativa se aprobó en el Parlamento por unanimidad, "con el acuerdo de este consejero" y con el voto favorable del grupo socialista.

Asimismo, ha descartado valorar la petición de su dimisión por parte de Consesa por no vacunar al sector transformador, como le había pedido el PP. "No tengo ninguna valoración porque no me corresponde a mí hacerla", ha sentenciado.

VACUNACIÓN A ERASMUS

Por otra parte, también el PP, en este caso Álvaro Aguirre, le ha preguntado en la sesión plenaria si Cantabria adelantará la vacunación a los estudiantes que vayan a marcharse de erasmus o de intercambio y no estarán en la comunidad cuando les llegue el turno, ante lo que se ha limitado a indicar que se actuará "de acuerdo con la estrategia nacional de vacunación", que es "de obligado cumplimiento". "Si se incluyen en la estrategia nacional, Cantabria los vacunará", ha resumido.

Aguirre ha lamentado la "inconcreción" de Rodríguez porque "sabe que si se quiere, se puede" vacunar a este grupo -le ha mencionado que Asturias lo hará- y ha criticado que se "excuse para todo" en la estrategia nacional, que, además, ha sostenido que "no es de obligado cumplimiento", sino que "existen excepciones" y que "sabe que el Gobierno de Pedro Sánchez la cambia a su antojo", ante lo que el consejero le ha pedido que "deje de mencionar" al presidente porque "no tiene nada que ver" en la estrategia.

Por otra parte, el diputado 'popular' César Pascual ha preguntado al consejero sobre el uso de la vacuna de AstraZeneca y su combinación con Pfizer, ya que cree que se ha gestionado "mal", y ha criticado las declaraciones realizadas este lunes por el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, mostrando su preocupación por la variante delta y señalando la pérdida de eficacia de AstraZeneca con esta cepa, lo cual "no es cierto". Ante ello, el titular de Sanidad ha dicho que es responsable "únicamente" de las declaraciones que él hace.

Y después de que un alto responsable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), concretamente el italiano Marco Cavalieri, haya apostado por evitar usar esta firma en mayores de 60 años si hay disiponibilidad de otras vacunas, Pascual también ha alertado de que podrán darse ahora nuevas recomendaciones ante las que ha pedido tomar decisiones "rápido" y "tener mucho cuidado con lo que se dice" para no generar una "desconfianza" que "frene" lo "bien" que vamos con la inmunización.

Sin embargo, al consejero "no le preocupan" esos posibles nuevos cambios de pautas porque aún no se han dado. "De momento no tengo ningún miedo", ha dicho.

PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

El consejero también ha respondido a una interpelación de Pascual sobre el nuevo proceso de adjudicación de las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que ahora es únicamente telemático, y con respecto al que el PP pedía a Rodríguez plantear al Ministerio un cambio tras las protestas de los afectados -MIR, efermeros, psicólogos, etcétera-, que se quejan de que el procedimiento les hace presentar una lista de preferencias clasificadas por centro y por especialidad con miles de opciones.

El diputado quería que el consejero, como han hecho titulares de Sanidad de otras comunidades autónomas y de "distinto signo político", pidiera al Ministerio que no sea "tan rígido" y "flexibilizara" el sistema, que como han denunciado sociedades científicas, tutores o colegios profesionales "no es bueno" y "se cae".

Sin embargo, Rodríguez ha destacado que el sistema es competencia exclusiva del Gobierno central y que la elección telemática es "más propia de una administración del siglo XXI", además de "más ágil, más eficiente".

Por ello, ha dicho que Cantabria solicitaría la elección presencial de plazas solo "si se demostrara que el sistema es lesivo, menoscaba los derechos o produce en el futuro un abandono de la circulación exagerada en las especialidades a elegir". "Este procedimiento es seguro, fiable y cumple la normativa", ha defendido.