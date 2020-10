Sanidad habilitará un punto PCR en el centro de salud de Potes "en un par de semanas"

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud habilitará en el centro de salud de Potes un punto para la realización de pruebas PCR para la detección del coronavirus "en un par de semanas".

Lo ha anunciado la diputada socialista Eva Salmón en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria, durante el debate de una proposición no de ley de Ciudadanos, aprobada por unanimidad, que pide la instalación en Liébana de un punto para la realización de test PCR y evitar así que los vecinos deban desplazarse durante más de dos horas para acceder a las pruebas.

El portavoz de la formación naranja, Félix Álvarez, ha señalado que esta iniciativa "es una necesidad de los habitantes de Liébana y, por extensión, de todo el mundo rural cántabro" y ha lamentado que el Gobierno, "que tanto pregona que todos los ciudadanos tienen derecho a los mismos servicios, independientemente del lugar de Cantabria en el que vivan", no haya instalado ya un punto de pruebas "aplicando un criterio de igualdad entre las diferentes poblaciones de nuestra región".

Ha añadido que la crisis sanitaria "va a marcar la hoja de ruta" de las actuaciones del Gobierno en los próximos meses, por lo que la obligación de los responsables políticos "es ponérselo difícil al coronavirus, no a los ciudadanos", facilitando el acceso "rápido" a las pruebas PCR.

En la misma línea, el portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, César Pascual, ha señalado que esta cuestión "nunca tendría que haber llegado al Parlamento" porque se trata de "un problema de equidad" que no debería producirse, y ha dicho no entender por qué en Cantabria no se realiza la toma de muestras en los centros de salud, "como hacen todas las comunidades autónomas".

El portavoz de Vox, Armando Blanco, ha apoyado la iniciativa pese a tildarla de "redundante y obsoleta". La PNL de la formación naranja, presentada el 10 de agosto, instaba también a habilitar otro punto para realizar pruebas PCR en la ciudad de Santander que termine con el atasco que se produce en el Hospital de Liencres, punto que entró en funcionamiento en septiembre.

EPOC

Por otro lado, la Comisión de Sanidad ha rechazado con los votos del PRC y el PSOE, que tienen mayoría absoluta en la Cámara, una PNL del PP sobre la problemática de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La propuesta de resolución, apoyada por Ciudadanos y Vox, instaba al Gobierno a tener presente las especiales consecuencias del Covid-19 en los pacientes EPOC y adoptar medidas para aliviarlas; a impulsar pruebas diagnósticas para la detección temprana de la enfermedad, como las espirometrías; y a solicitar al Ministerio de Sanidad la revisión del visado de inspección médica requerido en la prescripción de la triple terapia en la EPOC.

Este último punto es el que ha motivado el voto en contra de los grupos que sustentan al Gobierno, por tratarse de una competencia del Ministerio. El portavoz del PP, César Pascual, ha explicado que el visado provoca un problema de "inequidad" porque se está aplicando de forma desigual en cada comunidad autónoma.

Ha añadido que en Cantabria no existe ese problema porque el Servicio Cántabro de Salud dispone de visado electrónico que se revisa una única vez al año, por lo que ha destacado que Cantabria podría ser tomada como "ejemplo" y que el Ministerio "se mire en nosotros". Ciudadanos se ha mostrado partidario de eliminar el visado y Vox ha criticado que cada comunidad autónoma lo aplique de distinta manera.