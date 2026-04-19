Sanidad y menores extranjeros centran el pleno del Parlamento de este lunes

Archivo - Guillermo Blanco, durante una intervención en el Pleno del Parlamento de Cantabria. Archivo - PARLAMENTO - Archivo

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

La sanidad y el debate sobre los centros de acogida de menores extranjeros centrarán el pleno del Parlamento de Cantabria de este lunes, 20 de abril, en una sesión que comenzará a las 12.00 horas con la toma de posesión del diputado regionalista Guillermo Blanco de la Vicepresidencia Segunda de la Mesa de Cámara, vacante tras el fallecimiento de Javier López Marcano.

También se abordarán iniciativas sociales y culturales como la propuesta para declarar el Festival Internacional de Santander (FIS) en su 75º aniversario como 'acontecimiento de excepcional interés público'.

Entre los asuntos sanitarios destacan el futuro complejo de Castro Urdiales, los servicios del hospital Tres Mares, la dotación de los centros de Atención Primaria o los servicios mínimos fijados durante los días de huelga de médicos.

El pleno comenzará a las 12.00 horas con el debate y votación del acuerdo del Gobierno que autoriza la celebración del 'Acuerdo de Agrupación sin personalidad jurídica, como entidades beneficiarias de una subvención para la ejecución del Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico de Cantabria y Asturias'.

A continuación, se abordará la moción del PSOE sobre el futuro complejo sanitario de Castro Urdiales y la del PRC relacionada con la dotación de los centros de Atención Primaria.

El orden del día incluye cuatro proposiciones no de ley (PNL), una por cada grupo parlamentario.

Vox plantea el cierre de los centros de acogida de menores extranjeros; el PRC pide una compensación económica para las personas celiacas; el Grupo Socialista solicita la puesta en marcha de un programa autonómico de convivencia intergeneracional en vivienda; y el PP defenderá la declaración de 'Acontecimiento de excepcional interés público' a la 75ª edición del Festival Internacional de Santander.

En el apartado del control, Vox interpelará al Gobierno por el Estatuto del Mayor mientras que el PSOE preguntará por las ratios educativas y el PRC por las garantías de ejecución del proyecto Altamira.

Además, el PSOE pedirá explicaciones sobre la exclusión de prestaciones como las interrupciones voluntarias de embarazo y las ecografías de primer y segundo trimestre del embarazo de los servicios mínimos durante las jornadas de huelga médica. El PRC se interesará por la actividad del Hospital Tres Mares de Reinosa y Vox por el servicio de ayuda a domicilio.