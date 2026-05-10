Archivo - Santander abre el lunes 18 el plazo de inscripción para las actividades de verano de las ludotecas.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Santander abrirá el próximo lunes 18 de mayo, a partir de las 15.00 horas, el plazo de inscripción para las actividades de verano de las ludotecas municipales.

Se desarrollarán en los centros Callealtero, Cazoña, Nueva Montaña, Numancia, Tabacalera y Cueto entre el 19 de junio y el 7 de septiembre, dando así cobertura a distintas zonas de la ciudad.

Los interesados pueden realizar las preinscripciones de forma telemática en las ludotecas a través de los correos electrónicos que podrán encontrar en www.redludotecassantander.com

Habrá dos modalidades a la hora de hacer la preinscripción: las plazas de conciliación, dirigidas a aquellas familias cuyos progenitores trabajan o estudian --con prioridad del 18 al 29 de mayo--, y las plazas abiertas al público en general.

A estas actividades podrán acceder todos los niños con edades comprendidas entre los 3 y 12 años cumplidos en el momento de realizar la solicitud y las familias numerosas y las familias monoparentales que así lo acrediten están exentas de pago.

Las actividades se desarrollarán desde el 19 de junio al 7 de septiembre y durante este periodo todas las ludotecas de la red abrirán de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas. Las familias podrán escoger un máximo de tres periodos en el horario que necesiten.

En la solicitud deberá figurar el nombre y apellidos del niño y la edad, así como el nombre, apellidos y teléfono del responsable del menor, además de la ludoteca y el turno en el que desea inscribirse.

En el caso de optar a las plazas de conciliación, se debe adjuntar un justificante laboral actualizado de ambos progenitores (o de uno si es monoparental y así lo acredita), que refleje su horario laboral y que éste coincida con el horario de ludoteca que desea reservar.

Para las plazas abiertas al público en general, los interesados tendrán que enviar un correo electrónico a la ludoteca en la que desea inscribirse con el formulario de preinscripción completado.

En nota de prensa, la concejala de Igualdad, Zulema Gancedo, ha explicado que este servicio tiene el fin de apoyar a las familias en el ámbito de la conciliación.