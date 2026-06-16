Santander abre mañana miércoles las inscripciones para los campamentos urbanos juveniles del 'Verano Teenager'

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander abrirá este miércoles 17 el plazo de inscripción para la celebración de una nueva edición del 'Verano Teenager' que en esta ocasión ofrecerá siete campamentos urbanos semanales dirigidos a cubrir el tiempo de ocio de adolescentes y jóvenes de la ciudad durante las vacaciones estivales.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha explicado que 'Verano Teenager' es la propuesta de ocio alternativo y saludable para los meses de verano con la que se busca cubrir el tramo de edad de 12 a 15 años.

En esta edición se llevarán a cabo siete tipos de campamentos urbanos, que se desarrollarán desde el 6 de julio hasta el 21 de agosto, de lunes a viernes, durante cinco horas, en horario de mañana.

Los participantes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades como acuáticas, deportivas, de expresión artística, relacionadas con el medio ambiente o tecnológicas, todas supervisadas por monitores especializados.

Se llevarán a cabo principalmente al aire libre, en lugares como playas y parques, siempre que el clima lo permita. En caso de condiciones meteorológicas adversas, se utilizarán instalaciones apropiadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes.

Las empresas gestoras de cada campamento serán Entre Etapas, Cabuerniaventura, Atrium, Academia Progreso, Playduco, Dinamiza Servicios y NewPa Inmersiones con Econciencia.

El programa 'Verano Teenager' contará con diversas temáticas y fechas para adaptarse a los intereses de los participantes. Serán las siguientes: Desafío Relaciona-2, del 6 al 10 de julio; Aventura Joven, del 13 al 17 de julio; Magdalena Camp, del 20 al 24 de julio; Prepper Camp, del 27 al 31 de julio; Jóvenes Hackers, del 3 al 7 de agosto; Jóvenes en Escena, del 10 al 14 de agosto, y Summer English Camp, del 17 al 21 de agosto.

Habrá disponibles hasta dos plazas para jóvenes que requieran un monitor de necesidades educativas especiales, siempre que puedan realizar el campamento de forma satisfactoria y sin riesgo para su salud. El plazo para reservar las plazas es el mismo para todos los participantes.

Las inscripciones se pueden realizar desde este miércoles a las 10.00 horas mediante el formulario online en la página web www.juventudsantander.es https://www.juventudsantander.es/informacion-juvenil/noticia...

Cada participante deberá llevar su propia comida de forma que dependiendo del campus se les dará indicaciones para llevar almuerzo a media mañana y excepcionalmente alguna comida al mediodía, así como ropa cómoda, traje de baño y calzado deportivo. Todo el material necesario para las actividades será proporcionado por el Ayuntamiento. El precio es de 25 euros a la semana.

Las familias de los participantes contarán con un número de contacto directo con el coordinador del campamento para cualquier consulta o emergencia.

El objetivo de 'Verano Teenager' es proporcionar a los jóvenes una experiencia de iniciación en actividades diversas, fomentando la diversión, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en un entorno seguro y estimulante.

Los campus van dirigidos a jóvenes empadronados en Santander, o que el curso pasado hayan realizado sus estudios de formación reglada en centros oficiales de Santander -ESO, FP o Enseñanzas de régimen especial-.

Para más información y dudas pueden dirigirse al Espacio Joven, en horario de 09.00 a 14.00 horas.