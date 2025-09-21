Santander abre hasta el 1 de octubre el plazo para solicitar ayudas para programas de cooperación al desarrollo

SANTANDER 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha abierto el plazo para solicitar ayudas para proyectos de cooperación en países en vías de desarrollo, una convocatoria a la que este año destina 201.000 euros.

Así lo ha anunciado en nota de prensa el concejal del área, Mateo Echevarría, quien ha explicado que la convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que las entidades interesadas tienen hasta el 1 de octubre para presentar las solicitudes.

El edil ha destacado que estas subvenciones "reflejan el compromiso del Ayuntamiento de Santander para apoyar la labor que muchas ONGD del municipio desarrollan en favor de las personas y colectivos más vulnerables".

Ha detallado que se dará prioridad a los proyectos relacionados con la cobertura de necesidades básicas, infraestructuras, educación, asistencia para el desarrollo comunitario, fomento del voluntariado y promoción de la economía local.

Echevarría ha puesto en valor el papel de las organizaciones que trabajan con los más desfavorecidos, que, a su juicio, desarrollan un papel "clave" para el desarrollo comunitario de muchas poblaciones en los países en vías de desarrollo.

El Consistorio subvencionará hasta un 80 por ciento del coste del proyecto, mientras que el resto será financiado por el propio beneficiario o por otras entidades, públicas o privadas.

Según las bases, la cuantía de la ayuda no podrá exceder en ningún caso del 10% del total de la partida presupuestaria destinada a la convocatoria anual.

Las entidades interesadas pueden obtener más información en el Centro de Integración y Cooperación Social OICOS (Teléfono 942 203 173).