Santander abre una oficina y habilita una web para informar de la Zona de Bajas Emisiones

El punto de atención al público está en Santa Lucía 7 y presta servicio de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas durante un año

El Ayuntamiento de Santander ha abierto una oficina para informar a los ciudadanos sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y ha habilitado también una página web (www.zbesantander.es).

El punto de atención al público se ubica en la calle Santa Lucía 7 y presta servicio de lunes a viernes, en horario de mañana, de 8.30 a 14.30 horas, y durante un periodo inicial de un año.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado este lunes la oficina, cuya apertura forma parte de la estrategia que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para orientar a los vecinos y visitantes sobre el proceso de implantación de la ZBE.

Dicha planificación también incluye la puesta en marcha de la web informativa y una campaña de comunicación con acciones específicas para divulgar la información entre la ciudadanía.

Acompañada por el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, la regidora ha explicado que la oficina ofrece atención presencial, telefónica y por medios telemáticos, y cuenta con personal especializado para orientar a los ciudadanos, resolver consultas y apoyar la tramitación de autorizaciones.

Igual ha indicado que la oficina está concebida como "un espacio de apoyo cercano", especialmente relevante durante el periodo inicial de aplicación de la ZBE, que se implantó en Santander a comienzos de este año.

En este sentido, ha resaltado que, desde la entrada en vigor de la normativa -el 1 de enero de 2026-, el Consistorio ha "priorizado una fase de información y concienciación", con el objetivo de que los vecinos conozcan "con claridad" el funcionamiento del sistema, las condiciones de acceso y las posibles excepciones.

De forma complementaria a la atención presencial, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la página web www.zbesantander.es como "canal central" de información y gestión de la Zona de Bajas Emisiones.

A través de ella, cualquier persona puede conocer qué es la ZBE, por qué existe y cuál es su ámbito de aplicación, así como consultar mapas detallados de la delimitación y los horarios de funcionamiento, establecidos de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas.

Uno de los contenidos principales del portal es la información relativa al acceso de vehículos según su distintivo ambiental. Los que tienen etiqueta CERO y ECO pueden acceder siempre a la ZBE, mientras que aquellos con etiquetas C y B lo hacen conforme a las condiciones y excepciones previstas en la ordenanza.

Y los vehículos sin distintivo ambiental, correspondientes a turismos de gasolina anteriores a 2001 o diésel anteriores a 2006, tienen restringido el acceso salvo que cuenten con una autorización específica.

EXCEPCIONES Y AUTORIZACIONES

La web recoge también las excepciones y autorizaciones contempladas en la normativa, entre las que se incluyen los residentes de la zona, el acceso a garajes privados y aparcamientos públicos situados dentro de la ZBE, las personas con movilidad reducida, los servicios esenciales, el transporte sanitario o escolar, la carga y descarga, los vehículos vinculados a actividades económicas y aquellos históricos regulados por normativa específica.

Además de la información general, la página web integra un sistema de gestión que permite solicitar autorizaciones, consultar si un vehículo puede acceder a la ZBE y tramitar permisos temporales o excepcionales.

La alcaldesa ha destacado tanto la oficina de atención ciudadana como la página web forman parte del "esfuerzo del Ayuntamiento por implementar herramientas para orientar a los vecinos y visitantes en el proceso de implantación de la Zona de Bajas Emisiones".

"Desde el primer momento, el objetivo municipal ha sido facilitar la comprensión de la ZBE, resolver dudas y ofrecer canales accesibles para la tramitación de autorizaciones, de manera que la adaptación se realice con seguridad jurídica y con el menor impacto posible en la actividad diaria de vecinos, trabajadores, comercios y visitantes", ha concluido.