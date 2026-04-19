Santander abre las solicitudes de las ayudas a actividades juveniles hasta el 6 de mayo

Archivo - La concejala de Juventud, Noemí Méndez. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha abierto el plazo para optar a la convocatoria de subvenciones para actividades juveniles correspondiente al 2026, que contará con una dotación económica total de 25.000 euros.

Así, podrán solicitar las ayudas hasta el 6 de mayo las asociaciones y colectivos con sede o actividad en Santander que desarrollan proyectos en el ámbito de las políticas juveniles en el municipio.

La concejala de Juventud, Noemí Méndez, ha explicado que la convocatoria se enmarca en la estrategia municipal de impulso a las políticas juveniles y ha remarcado que el objetivo es fortalecer el tejido asociativo juvenil, fomentar la colaboración entre entidades e impulsar propuestas que aporten valor a la juventud santanderina.

Además, ha avanzado que se priorizarán iniciativas que promuevan la participación, la creatividad, el ocio alternativo y el desarrollo personal de los jóvenes.

"Seguimos apostando por el talento joven y por la implicación directa de los jóvenes en la construcción de una ciudad más dinámica, participativa y saludable", ha señalado al destacar que las ayudas permiten dar soporte a ideas innovadoras y a proyectos que nacen desde los propios colectivos juveniles.

Cada entidad podrá presentar una única solicitud y las iniciativas deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta abril de 2027 en casos justificados.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán financiar hasta el 100% del presupuesto del proyecto, en función de la valoración obtenida, con un límite máximo de 3.000 euros por solicitud.

Además, una parte del crédito se destinará a reforzar los proyectos considerados de mayor interés por su calidad e impacto.

Las entidades interesadas podrán ampliar información sobre las condiciones, finalidad, requisitos, procedimiento de concesión o criterios de valoración en la web www.juventudsantander.es .