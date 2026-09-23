Santander acoge este domingo la carrera solidaria 'Ponle Freno'

Presentación de la carrera solidaria 'Ponle Freno' en Santander. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá este domingo, 27 de septiembre, la carrera solidaria 'Ponle freno 2026', una cita por la seguridad vial cuya recaudación se destinará a ayudar las víctimas de accidentes de tráfico.

La alcaldesa, Gema Igual, ha asistido a la presentación de la iniciativa, impulsada por Atresmedia en colaboración con la Fundación Axa, que en el caso de Santander cubrirá un trazado de cinco o diez kilómetros entre la Playa de los Peligros y el centro urbano.

"Es un honor formar parte del circuito de ciudades Ponle Freno. Estamos aquí por una causa mayor y estoy segura de que los santanderinos van a responder masivamente a esta convocatoria solidaria", ha destacado Igual.

La alcaldesa ha explicado que la recaudación solidaria se consigue gracias a las inscripciones de las carreras y se destina, de manera íntegra, a proyectos en apoyo a víctimas de accidentes de tráfico.

Por ello, ha animado a los ciudadanos a participar al precio de 10 euros y que será gratuita para los más pequeños.

Las inscripciones se pueden formalizar en la web www.carrerasponlefreno.com o presencialmente en el centro comercial Peñacastillo.

El plazo de inscripción finaliza un día antes, el sábado 26 a las 14.00 horas o a fin de dorsales.

"Santander tiene en el deporte uno de los pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida y como administración tenemos el deber y la responsabilidad de visibilizar a las víctimas de accidentes y recalcar la importancia del cumplimiento de la normativa de tráfico para evitar siniestros al volante", ha destacado.

ADHESIÓN MANIFIESTO

Por otro lado, ha informado de que Santander se ha adherido al Manifiesto Ponle Freno Peatones 2030 que la propia alcaldesa ha firmado y que establece un objetivo "tan ambicioso como necesario", que es trabajar para reducir a la mitad, respecto a las cifras de 2019, el número de peatones fallecidos o heridos de gravedad en 2030.

Así, el manifiesto recuerda que cada año se producen en las localidades españolas más de 12.000 atropellos, con más de 200 fallecidos y más de 1.500 heridos graves.

"No podemos acostumbrarnos a esos números ni contemplarlos como una consecuencia inevitable de la movilidad. Cada accidente que podemos evitar justifica todo el esfuerzo que seamos capaces de realizar", ha remarcado.

Por ello, ha trasladado que Santander asume ese compromiso porque comparte plenamente la idea de una ciudad concebida a escala de las personas.

Asimismo, durante la presentación de la carrera y la firma del manifiesto se ha presentado un estudio del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA con resultados específicos para Santander.

Entre los datos más importantes, el director general del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, Iñaki Lerga, ha explicado que se constata que más del 75 por ciento de los santanderinos considera que la seguridad de los peatones en la ciudad es mejor o igual que hace unos años. Y es que, un 31% cree que ha mejorado y un 45% que se mantiene.

Además, el 63% considera que el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora ha contribuido mucho a mejorar la seguridad de los peatones.

También resulta significativo que los santanderinos otorguen a la ciudad una puntuación de 6,60 en seguridad peatonal, por encima de la media nacional, que se sitúa en 6,45, y de la media de las ciudades que forman el circuito Ponle Freno, situada en 6,50.

Además, cuando se les pregunta por su experiencia respecto a otras ciudades que han visitado, un 45% considera que Santander es mejor o mucho mejor en seguridad para los peatones, frente al 29% que la considera peor o mucho peor.

"En esta carrera todos podemos cruzar la meta, pero el verdadero triunfo será conseguir que cada vez sean menos las familias que tengan que sufrir las consecuencias de un accidente de tráfico. Cada paso que demos para evitarlo merece la pena. Y el domingo tenemos una magnífica oportunidad para dar miles de pasos juntos", ha remarcado.