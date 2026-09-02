Santander acoge este fin de semana las pruebas de los 100 y 50 kilómetros y las 24 Horas en Ruta - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Ultrafondo Cantabria organiza este fin de semana en el Complejo Ruth Beitia la 46 edición de los 100 y 50 Kilómetros Ciudad de Santander y la VI edición de las 24 Horas en Ruta de Santander, ambas reconocidas por su nivel de exigencia y prestigio a nivel internacional. Será también el 20º campeonato de Cantabria de 100 km y el VI campeonato de Cantabria de 50 km.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha presentado este miércoles las dos competiciones, acompañada por la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, y el organizador de la prueba, José Antonio Soto Rojas, y ha destacado la importancia de estos eventos para la ciudad, no solo en el ámbito deportivo sino también como motor de promoción turística y dinamización económica.

"El deporte es una parte fundamental de la identidad de Santander, y estamos orgullosos de acoger competiciones de este nivel que no solo ponen a prueba los límites de los atletas, sino que también colocan a nuestra ciudad en el mapa internacional del ultrafondo", ha señalado.

El Club Deportivo Ultrafondo Cantabria, liderado por José Antonio Soto Rojas, sigue siendo un referente en la organización de pruebas de resistencia extrema, con una trayectoria que se remonta a 1978.

Estas competiciones suponen una oportunidad única para los amantes del deporte de resistencia, quienes podrán disfrutar y participar en pruebas que combinan esfuerzo, estrategia y superación personal en un entorno como es el Complejo Ruth Beitia.

Durante horas, el circuito se convertirá en un punto de encuentro para atletas, entrenadores, familiares, voluntarios y aficionados.

La prueba podrá seguirse en directo a través de YouTube, gracias a la retransmisión de Simancas Sport.

En la presentación han participado también la directora general de Deportes, Susana Ruiz; y los patrocinadores Rafael Álvarez, de Unicaja, y Emilio Montaraz, de Grupo Barymont.