Santander acoge, por quinto año, los Campeonatos de España de gimnasia rítmica, con 2.500 participantes

Santander acoge esta semana por quinto año consecutivo los campeonatos de España de gimnasia rítmica - AYTO DE SANTANDER

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes de Santander acogerá, por quinto año consecutivo, desde este jueves hasta el domingo, los Campeonatos de España de gimnasia rítmica, en los que participarán más de 2.500 deportistas.

Así lo ha anunciado hoy la alcaldesa, Gema Igual, quien ha asegurado que "es un orgullo" albergar esta cita deportiva del máximo nivel, que va a convertir a la ciudad en "capital española" de la gimnasia rítmica, con presencia de los mejores gimnastas del panorama nacional y las futuras promesas, y por la oportunidad que supone también para los aficionados cántabros, ha informado el Consistorio.

"Es muy gratificante ser anfitriones de un evento que va a atraer a miles de personas a nuestra ciudad, con lo que conlleva de beneficio para la economía y para la difusión de Santander como marca comprometida al máximo con el deporte", ha destacado.

Ha indicado que la ciudad dispone de infraestructuras deportivas "adecuadas" para albergar diversas competiciones deportivas, y cuenta con un "sólido" apoyo institucional en la promoción de actividades deportivas a nivel nacional e internacional.

Además, ha animado a que el público acuda a presenciar los campeonatos y que las gradas del Palacio de Deportes "se llenen para disfrutar de la mejor gimnasia rítmica de España".

Por último, ha agradecido a las federaciones española y cántabra su apuesta continua porque Santander sea, "año tras año", sede de estos campeonatos.

También, han participado en la presentación la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, la directora general de Deporte, Susana Ruiz, y los presidentes de las Federaciones española y cántabra de gimnasia rítmica, Jesús Carballo y África Álvarez, respectivamente.