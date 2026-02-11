Santander acogerá el 15 y 16 de mayo el IV Congreso ACANVEPA con un centenar de veterinarios de todo el país

Reunión congreso veterinarios. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Santander será sede los días 15 y 16 de mayo del IV Congreso ACANVEPA, el encuentro profesional organizado por la Asociación Cántabra de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales, que reunirá en el Palacio de La Magdalena a un centenar de congresistas procedentes de distintos puntos del país.

La alcaldesa, Gema Igual, ha destacado la importancia del evento tras reunirse con la presidenta y la secretaria de ACANVEPA, Lola Carbonell y Joana García, respectivamente; y la vocal Alicia Gómez; además del presidente del Colegio de Veterinarios de Cantabria, Fernando Ruiz.

Igual ha subrayado que Santander "continúa posicionándose como destino de turismo de reuniones" gracias a la celebración de congresos como ACANVEPA, que refuerzan el papel de Santander como sede MICE, "capaz de atraer encuentros de alto nivel que generan actividad económica, proyección exterior y transferencia de conocimiento".

Ha remarcado que este tipo de citas "no solo tienen impacto en la hostelería, el comercio y los servicios locales, sino que convierten a la ciudad en punto de intercambio científico y profesional de primer orden".

El Congreso ACANVEPA celebra su cuarta edición, consolidando su crecimiento y su vocación de permanencia en el calendario científico veterinario.

Carbonell ha explicado que este congreso pone en valor la importancia del diagnóstico por imagen como herramienta clave y necesaria para una medicina más precisa y avanzada, apostando por una formación útil, actual y de calidad.

El programa científico del congreso estará centrado principalmente en la neurología y en el diagnóstico por imagen, dos ámbitos en evolución, que reúnen casos clínicos a diario y que están transformando la práctica clínica en pequeños animales. Dos disciplinas que, según la presidenta de ACANVEPA, "son clave para entender y tratar mejor a los pacientes".

A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán ponencias, mesas redondas y sesiones clínicas orientadas a la actualización de conocimientos y al intercambio de experiencias entre especialistas, en torno a neurología clínica en pequeños animales, técnicas de diagnóstico por imagen, o innovaciones tecnológicas en monitorización y tratamiento neurológico.

El Palacio de La Magdalena será el escenario de este encuentro científico que combinará formación de alto nivel con la oportunidad de reforzar la red profesional veterinaria a escala nacional.