Santander acogerá el 23 de octubre los X Premios Nacionales de Ingeniería Industrial

Reunión entre la alcaldesa y el decano del Colegio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Contará con la participación de los principales representantes de la ingeniería industrial de España

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de La Magdalena de Santander acogerá el próximo 23 de octubre el acto de entrega de los Premios Nacionales de la Ingeniería Industrial, que alcanzan este año su décima edición, coincidiendo con el 75 aniversario del Colegio de Ingenieros Industriales de Cantabria y el 175 aniversario de la profesión en España.

Así lo ha indicado en nota de prensa la alcaldesa, Gema Igual, tras recibir en el Ayuntamiento al decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria, Fernando Rodríguez, con quien ha mantenido una reunión de trabajo para abordar la celebración en la ciudad de este evento.

El acto de entrega de premios tendrá lugar en el marco del próximo Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y contará con la participación de los principales representantes de la ingeniería industrial de España.

La regidora ha expresado su satisfacción por esta designación y ha agradecido la confianza depositada en Santander. "Es un orgullo que nuestra ciudad acoja la décima edición de unos galardones que reconocen el talento, el esfuerzo y el compromiso de una profesión clave para el progreso, la innovación y el desarrollo sostenible", ha remarcado.

Además, ha apuntado que Santander será anfitriona de un evento de "gran nivel que refuerza la proyección cultural, social y económica" de la capital de Cantabria.

Asimismo, la regidora ha destacado que el Colegio de Ingenieros de la región ha sido capaz de traer a Santander estos premios coincidiendo con dos efemérides relevantes: el 175º aniversario de los estudios de Ingeniería Industrial en España y el 75º aniversario del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria.

En su décima edición, los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial "consolidan su prestigio como referentes en la profesión", reconociendo a ingenieros, empresas e instituciones que han dejado huella en el ámbito industrial español tanto en su trayectoria, como en su proyecto industrial, reconociéndose también el mejor proyecto innovador y profesional.

Por su parte, para Rodríguez la ceremonia será "algo más" que un acto de entrega de premios, ya que se pretende que la cita sea un punto de encuentro para profesionales, instituciones y empresas. "Un espacio donde compartir logros, retos y compromisos con la sociedad", ha destacado.

Por último, ha puesto en valor que la ingeniería industrial ha sido "siempre" motor de desarrollo, y "hoy más que nunca está llamada a liderar los procesos de transformación tecnológica y energética que demanda nuestro país".