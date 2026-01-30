Santander acogerá en marzo la XXVI Convención Anual de la asociación Spain DMC's

La alcaldesa y el concejal de Turismo durante FITUR - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander acogerá del 13 al 15 de marzo la XXVI Convención Anual de la asociación Spain DMC's, según ha anunciado la alcaldesa, Gema Igual, tras reunirse con los responsables de la entidad en el marco de la feria FITUR.

SpainDMC's (Association of Spanish Destination Management Companies) es la asociación oficial de las Destination Management Companies ('DMC' o 'Empresa de Gestión de Destino') "más importantes" de España, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tras más de una década desde la última ocasión en que se reunió en la ciudad en 2012, la entidad regresa a Santander con "gran entusiasmo y expectación", motivados por "la notable evolución que ha experimentado Cantabria como destino estratégico para el sector MICE", ha señalado el Consistorio.

Con un "importante" papel en el posicionamiento de España en el mercado internacional, son agencias especializadas con "profundo" conocimiento local, que diseñan y ejecutan servicios terrestres, logística y eventos para grupos corporativos, convenciones y viajes de incentivo.

Los 'DMC' están en el centro de la industria receptiva MICE de España y actúan como un único punto de contacto, ofreciendo soluciones integrales para la organización de actividad MICE en un territorio.

La celebración de la XXVI Convención de SPAIN DMC'S será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Santander, con el respaldo de su regidora; de la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar; del Cantabria Convention Bureau, bajo la dirección de Carmen Sampedro, y de la cadena Hoteles Santos.

Por último, el Consistorio ha puesto en valor que la XXVI Convención de SPAIN DMC'S será una "oportunidad" para el encuentro, el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento del sector, en un marco que "refleja la apuesta de Cantabria por el turismo MICE".

Por ello, se ha diseñado un programa que permitirá a los asistentes "ponerse al día" sobre las novedades del destino y conocer los recursos que ofrece para el mercado internacional.