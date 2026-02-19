Santander acogerá en mayo el XII Congreso de Formación Profesional de FPEmpresa y CaixaBank Dualiza

Cartel - FPEMPRESA Y CAIXABANK DUALIZA

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, acogerá los días 7 y 8 de mayo XII Congreso de FP de la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa y la fundación CaixaBank Dualiza, en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria.

De esta manera, docentes y representantes de múltiples empresas e instituciones se darán cita en la capital cántabra para reflexionar en torno a los vínculos de la Formación Profesional con la inclusión, otros ámbitos educativos, el empleo y los agentes que impulsan la orientación, el aprendizaje y el desarrollo profesional del alumnado, han informado este jueves los organizadores.

El XII Congreso de FP se celebra después de que el de 2025 consiguiera reunir a más de 1.300 asistentes, consolidándose como uno de los principales referentes de la Formación Profesional a nivel nacional.

El presidente de FPEmpresa, Luis García, ha afirmado que "la FP es, hoy más que nunca, un espacio de conexión, de tránsito y de colaboración, donde múltiples realidades se encuentran para generar oportunidades y dar respuesta a las necesidades de un entorno en transformación". "Explorar estos puentes y compartir experiencias que los fortalezcan constituye un motivo esencial para este nuevo congreso", ha indicado.

Por su parte, la directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha celebrado "la excelente acogida de un congreso que los docentes de FP han asumido ya como propio; que se ha constituido como el mayor espacio de contacto, colaboración y transferencia de conocimiento entre ellos, y que es el mejor ejemplo de la vocación compartida por Dualiza y FPEmpresa de resultar útiles a la comunidad educativa".

Tanto Luis García como Paula San Luis participarán en la bienvenida institucional donde también intervendrán el consejero de Formación Profesional de Cantabria, Sergio Silva, y la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Esther Monterrubio.

Las ponencias que se llevarán a cabo girarán principalmente en torno a la posición estratégica de la Formación Profesional para impulsar conexiones con temas como la inclusión, la tecnología o la empleabilidad, pero también habrá diferentes mesas temáticas, organizadas por grupos de trabajo, donde se debatirá sobre temas como iniciativas para conectar a las personas tituladas con las empresas, la especialización del mercado laboral o el emprendimiento en la FP.

La programación incluye, a su vez, la entrega de la VI edición de los Premios FPEmpresa, que reconocen la trayectoria y el impacto en la Formación Profesional de una persona y una empresa.

Además, el Congreso de FP contará con un espacio donde las empresas interesadas podrán exponer sus productos o compartir materiales y proyectos de interés para centros.

Asimismo, la tarde del 7 de mayo se visitan centros de FP locales y empresas, como el CIFP La Granja, el CIFP Nº1 de Santander, el IES Cantabria, el IES Fuente Fresnedo, el CIFP Puerto de Laredo, el IES Miguel Herrero Pereda, Nestlé y la Feria de la FP de Cantabria.

La entrada al Congreso es gratuita hasta completar aforo a través de https://bikubo.com/tickets/fpempresa-congreso2026-A36-28.htm...