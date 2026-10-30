Santander acogerá del 3 al 7 de noviembre el II Festival 'Hacer, ver, mover' con 40 profesionales de la danza

DOPPEL-LEO / LŎKKE | OLATZ DE ANDRÉS - JESUS_ROBISCO

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá, del 3 al 7 de noviembre, la segunda edición del Festival 'Hacer, ver, mover Santander', una propuesta que convertirá la ciudad en un gran escenario donde el cuerpo, la danza y la arquitectura dialogan entre sí y que reunirá a 40 profesionales y creadores premiados como Mal Pelo, Dácil González o Jesús Rubio.

Esta edición amplía su programación de cuatro a cinco días y suma nuevas sedes, como la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y el Palacio de Festivales. Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo

El festival, promovido por la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria 'Movimiento en Red' con la con dirección artística de Rafael de la Lastra y Beatriz Palenzuela, cuenta con el apoyo de la Fundación Santander Creativa (FSC) a través de su convocatoria anual de subvenciones.

Durante cinco días, el público podrá disfrutar de una programación que combina cine danza, pensamiento, creación y participación ciudadana, desplegada en algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, como la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, la Fábrica de Creación de Santander, el Espacio Ricardo Lorenzo Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, el Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander y la Biblioteca Central.

El festival se inaugurará el martes 3 de noviembre a las 17.30 horas en la Filmoteca con la proyección de una selección del FIVER Festival Internacional de Cine Danza y Nuevos Medios, única actividad que requiere la retirada de las invitaciones en taquilla.

Ese mismo día, la Fábrica de Creación acogerá a las 19.30 horas la pieza 'Reface', de la compañía francesa Les Idoles, trabajo seleccionado en Aerowaves 23 Dance Across Europe. La función incluirá un espacio de mediación con el público dirigido por Marta Romero.

El miércoles 4 el protagonismo recaerá en las compañías Lokke-Olatz de Andrés (Primer Premio Certamen Coreográfico de Madrid 2013) y Jesús Rubio (Premio Max de Danza 2020) que presentarán sus pieza 'Doppel-Leo' y 'Un gesto pequeño llegando de lejos'. Será en el Palacio de Festivales de Cantabria a las 19.30 horas. La función incluirá un espacio de mediación con el público dirigido por Marta Romero.

El jueves 5 a las 19.30 horas, en el Espacio Ricardo Lorenzo del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, se celebrará el concierto bailado 'Hacer mover los pies del público con música en vivo', una experiencia inmersiva que une música en directo y movimiento de la mano de Tranki Ruido Lab y Babirusa Danza.

El viernes 6 a las 19.30 horas, el Archivo de la Autoridad Portuaria de Santander se convertirá en escenario de 'A Ojo' y '8 segundos - 4 especies', de la compañías Dácil González (Premio Nacional de Danza 2019) y Carmen Fumero y Mymadder. Esta sesión refuerza la idea central del festival: que la danza puede habitar cualquier lugar y transformar nuestra manera de relacionarnos con el entorno.

La jornada del sábado 7 pondrá el acento en la participación y la familia. En la Escuela de Danza Belín Cabrillo, a las 10.30 horas, los coreógrafos María Muñoz y Pep Ramis, de la veterana compañía Mal Pelo (Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escénicas de España 2022 y Premio Nacional de Danza 2009), impartirán el taller 'Herramientas para la acción', una mirada sobre el movimiento y la escritura del cuerpo.

Asimismo, la Biblioteca Central acogerá a las 12.30 horas la actuación familiar de Larumbe Danza, que presentará 'El susurro del tiempo', seguido de un taller participativo para moverse en familia. A las 19.30 horas, la propia compañía Mal Pelo presentará un site specific para el festival en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria, con mediación de Marta Romero, antes de cerrar el festival con una gran fiesta de clausura amenizada por DJ El Perro Funky, donde el público será nuevamente invitado a hacer, ver y mover Santander.