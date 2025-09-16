Santander acogerá este sábado la 'VIII Marcha de las cinco playas' contra el cáncer

Presentación de la VIII Marcha de las cinco playas contra el cáncer - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Santander acogerá este sábado 20 la 'VIII Marcha de las Cinco Playas' que organiza la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la ciudad, una prueba solidaria para toda la familia que consta de siete kilómetros y discurre por las playas del Camello, Primera y Segunda del Sardinero, Molinucos y Mataleñas para continuar por la Avenida del Faro hasta regresar al punto de inicio.

La iniciativa, que comenzará a las 10.30 horas, tiene como objetivo de promover el ejercicio físico y los hábitos de vida saludables y recaudar fondos que irán destinados a financiar proyectos de investigación oncológica, programas de atención a las personas enfermas de cáncer y a sus familias, campañas de prevención y sensibilización.

Los interesados pueden adquirir su dorsal al precio simbólico de 5 euros en la sede de la AECC Santander, a través de la web https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/marcha-contra-e... o el mismo día de la prueba en la campa.

Además, se ha organizado una exhibición de perros policía y clase de zumba previa como calentamiento, así como una rifa para niños y mayores dentro de la jornada solidaria y lúdica que no tiene fines competitivos.

La concejala de Salud de Santander, Zulema Gancedo, ha presentado este martes la marcha acompañada por la gerente de la AECC en Cantabria, Celia García Horta, en una rueda de prensa en la que ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento "apoya y respalda colaborando en distintas iniciativas que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer en Cantabria".

"Nuestro compromiso con esta asociación es total, sabemos que son muchas las personas que padecen esta enfermedad y que todo suma para ayudar a vencerla y sobre todo a los pacientes y familias", ha subrayado.

Finalmente, ha confiado en que "vamos a ser muchos los que un año más nos animemos a participar de esta jornada dedicada a una causa que merece nuestro apoyo porque todos de alguna manera, personal o relacional, hemos tenido o tendremos, contacto con el cáncer".

Toda la información acerca de la campaña, reglamento, recorridos e inscripciones está recogida en la página web, y las personas que deseen más información pueden llamar al 942 235 500.