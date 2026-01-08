Santander activa el dispositivo preventivo por aviso naranja en el litoral

Archivo - Oleaje en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará a lo largo de esta tarde, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el dispositivo preventivo por temporal marítimo, que comprende el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago, así como del minizoo de La Magdalena.

En concreto, la AEMET ha activado el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros y, desde esta madrugada, la previsión es de mar combinada del Noroeste, con olas de 6 a 8 metros, y viento del Oeste de 74 kilómetros por hora (fuerza 8), ocasionalmente de 75 a 88 km/h (fuerza 9)-.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias para evitar acercarse a zonas expuesta al oleaje.

Según ha trasladado en un comunicado, el dispositivo municipal podrá variar o prolongarse en función de la evolución del temporal. Finalmente, ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana.