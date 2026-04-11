Santander activará este domingo el dispositivo preventivo por temporal en la costa

Archivo - Oleaje en la zona de La Magdalena de Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará este domingo, 12 de abril, el dispositivo preventivo por temporal marítimo, ante el aviso naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este nivel de alerta estará vigente en un periodo de tiempo comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas por la previsión de mar combinada del noroeste, con olas de 5 a 6 metros.

Por ello, el Consistorio, siguiendo los protocolos establecidos, desplegará las medidas preventivas habituales, que comprenden el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago y del minizoo de La Magdalena.

En nota de prensa, el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que el dispositivo se adaptará a la evolución del temporal durante los próximos días y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje independientemente de que se encuentren balizadas o no.