Santander se adhiere al convenio para la implantación de la tarjeta interoperable de Cantabria en el TUS

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se ha adherido al convenio para la implantación de la tarjeta interoperable de Cantabria (TITC) como medio de pago en su Servicio Municipal de Transportes Urbano (TUS). Está previsto que sus usuarios puedan utilizarla a finales de este mes de noviembre.

La tarifa y precio de aplicación para todas sus modalidades (general, joven e infantil) será la misma que la establecida en la actualidad por el propio operador en sus servicios, en concreto, la tarifa bonobús SMTU que aplica el 40 por ciento de descuento.

Asimismo, una vez que entre en funcionamiento esta nueva tarjeta sin contacto, permitirá acceder a los descuentos en los Servicios de Transporte Interurbano Regional para los perfiles Infantil (0-14 años) y Joven (15-25 años).

En el caso del perfil Joven, los usuarios podrán beneficiarse de un descuento del 55%, mientras que los viajeros de hasta 14 años disfrutarán de viajes gratuitos.

Según ha informado el Gobierno, el consejero de Fomento, Roberto Media, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han suscrito recientemente el convenio de colaboración.

SISTEMA UNIFICADO DE PAGO

Media ha afirmado que el objetivo final de esta iniciativa es avanzar hacia una movilidad "más sostenible y digital", a través de este Sistema Unificado de Pago para la red de transporte de Cantabria y su tarjeta interoperable del que ya forman parte los municipios de Castro Urdiales, Astillero, Camargo, Bezana y ahora Santander, y que continuará su expansión con la inclusión de nuevos ayuntamientos en las próximas semanas.

Además, ha avanzado que, a partir de la segunda semana de noviembre, se dará un salto para la digitalización completa de los sistemas de ticketing en el trasporte cántabro, con la incorporación de la nueva tarjeta interoperable TITC en su modalidad "anónima", válida también para todos los usuarios de los servicios regionales de transporte y en los servicios de transporte urbanos adheridos.

Con todo ello, se pondrá a disposición de los usuarios una red de puntos de venta y recarga distribuidos por toda la comunidad autónoma.

Paralelamente, los viajeros podrán realizar recargas on line mediante la web de recarga, así como con la nueva actualización de la Aplicación de Transporte de Cantabria para dispositivos móviles Android e IOS.

Por último, el consejero ha recordado que este proyecto global supone una inversión de más de cuatro millones de euros provenientes de Fondos Europeos Next Generation para la digitalización y modernización del sistema de transporte autonómico.