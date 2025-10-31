Santander se adhiere al manifiesto 'Turismo que Suma', que busca un turismo más responsable, competitivo y sostenible

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander se ha sumado este viernes al manifiesto 'Turismo que Suma', impulsado por Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), una iniciativa nacional que busca un turismo "más responsable, competitivo y sostenible".

La alcaldesa, Gema Igual, y el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli del Amo, han firmado el documento con el que el Consistorio subraya su determinación para liderar la transformación del sector en la ciudad hacia "una mayor calidad, innovación y sostenibilidad".

Así, con esta incorporación, la capital cántabra se posiciona como una de las primeras grandes ciudades del norte de España en comprometerse formalmente con un modelo de desarrollo turístico "más equilibrado, inclusivo y generador de valor compartido", ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Según ha detallado, el manifiesto 'Turismo que Suma' recoge 80 propuestas concretas en cinco ejes, destinadas a incrementar los retornos sociales, económicos y medioambientales del turismo en España.

En sus objetivos aborda desde la gestión de la presión turística y la gentrificación, hasta la mejora de la calidad del empleo y la promoción de la sostenibilidad ambiental.

TURISMO DE CALIDAD Y RESPETUOSO

La alcaldesa ha destacado que esta adhesión se alinea "perfectamente" con la visión de Santander. "Con la firma de este manifiesto reforzamos nuestro compromiso de que el crecimiento turístico debe ir de la mano de la mejora de la calidad de vida de los santanderinos", ha dicho, a lo que ha añadido que no solo se buscan más turistas sino "un turismo de mayor calidad que sea respetuoso con nuestro patrimonio, con el medio ambiente y que genere oportunidades estables y de valor para nuestra gente". "Queremos que el turismo siga sumando al progreso y la identidad de nuestra ciudad", ha sostenido.

Por su parte, Óscar Perelli del Amo ha puesto en valor la incorporación de Santander al manifiesto y ha destacado que su compromiso es "un claro mensaje de que la colaboración público-privada es esencial para construir un futuro turístico más sólido y responsable".

Con esta adhesión, el Ayuntamiento impulsará la aplicación de los principios del manifiesto en sus políticas turísticas y de gestión urbana, promoviendo la colaboración de todos los agentes implicados para asegurar un turismo que sea motor de "prosperidad y bienestar" para la ciudad.

Además de la ciudad santanderina, ya se han adherido Cabildo de Lanzarote, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Lloret de Mar, de Benidorm, de Torremolinos (Málaga) y Chiclana (Cádiz).

Entre las asociaciones turísticas que han firmado la adhesión, además de las grandes patronales de ámbito nacional, se encuentran la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), la Federación Turística de Lanzarote, el Gremi d'hostaleria de Lloret de Mar, así como la Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) y de la Comunidad Valenciana (HOSBEC).